Мошенники воспользовались именем челябинского депутата-фронтовика Колесникова

Олег Колесников призвал не поддаваться на провокации Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Неизвестные взломали аккаунт чиновника из Златоуста и рассылают с него распоряжения «помочь расследованию», которое якобы проводит депутат Госдумы от Челябинской области Олег Колесников. Об этом сообщил 1 августа сам парламентарий, находящийся в зоне СВО.

«Друзья, аккаунт главы одного из поселений Златоустовского избирательного округа взломали. Некоторые подписчики сообщают о том, что получают от его имени распоряжения помочь следствию, которое я, якобы, веду», — написал Колесников в своем аккаунте в «ВК».

Он сообщил подписчикам, что по-прежнему находится на фронте и «выполняет боевые задачи, не связанные ни с какими расследованиями». А также никогда и никого не просит и не просил прислать коды, номера банковских карт и другие персональные данные.

Колесников отправился в зону СВО осенью 2022 года добровольцем после объявления частичной мобилизации. Он стал одним из немногих депутатов Госдумы, которым разрешили остаться на СВО после истечения срока первоначального контракта, продлив его до конца 2024 года. В январе к нему присоединилась жена, депутат заксобрания Челябинской области Лена Колесникова — она подписала контракт с Минобороны в статусе добровольца. В июле парламентарий, проходящий службу в должности заместителя командира батальона, был ранен при атаке FPV-дрона ВСУ.