Число жалоб на работу YouTube выросло в три раза

01 августа 2024 в 21:07 Размер текста - 17 +

Число жалоб на работу YouTube в России превысило 10 тысяx Фото: Денис Моргунов © URA.RU Число жалоб на работу YouTube в России превысило 10 тысяч, к вечеру они выросли втрое. Эту информацию передали на сайте мониторинга работоспособности сервисов и сайтов в России. «На основе обращений и отчетов посетителей, сегодня 01 августа 2024 наблюдаются проблемы или сбой у Youtube», — сообщили на сайте сбой.рф . Там отметили, что наибольшее количество жалоб приходит из Москвы (25% всех жалоб). Ранее провайдеры предупреждали об ухудшении качества воспроизведения и скорости загрузки видео на видеохостинге в связи с перегрузкой оборудования из-за роста обрабатываемого трафика. Эксперты же заявляли, что сбои связаны с блокировкой в РФ YouTube, которая осуществиться в сентябре. Однако пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что у Кремля нет планов по блокировке хостинга. В ночь на 1 августа масштабный сбой в работе YouTube был зафиксирован и другими сервисами. За ночь на работу видеохостинга пожаловались более 200 раз. В основном это жители Москвы, Санкт-Петербурга и Новосибирска. Эту информацию передает «Царьград». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Число жалоб на работу YouTube в России превысило 10 тысяч, к вечеру они выросли втрое. Эту информацию передали на сайте мониторинга работоспособности сервисов и сайтов в России. «На основе обращений и отчетов посетителей, сегодня 01 августа 2024 наблюдаются проблемы или сбой у Youtube», — сообщили на сайте сбой.рф. Там отметили, что наибольшее количество жалоб приходит из Москвы (25% всех жалоб). Ранее провайдеры предупреждали об ухудшении качества воспроизведения и скорости загрузки видео на видеохостинге в связи с перегрузкой оборудования из-за роста обрабатываемого трафика. Эксперты же заявляли, что сбои связаны с блокировкой в РФ YouTube, которая осуществиться в сентябре. Однако пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что у Кремля нет планов по блокировке хостинга. В ночь на 1 августа масштабный сбой в работе YouTube был зафиксирован и другими сервисами. За ночь на работу видеохостинга пожаловались более 200 раз. В основном это жители Москвы, Санкт-Петербурга и Новосибирска. Эту информацию передает «Царьград».