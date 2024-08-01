Число жалоб на работу YouTube выросло в три раза

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Число жалоб на работу YouTube в России превысило 10 тысяx Фото:

Число жалоб на работу YouTube в России превысило 10 тысяч, к вечеру они выросли втрое. Эту информацию передали на сайте мониторинга работоспособности сервисов и сайтов в России.

«На основе обращений и отчетов посетителей, сегодня 01 августа 2024 наблюдаются проблемы или сбой у Youtube», — сообщили на сайте сбой.рф. Там отметили, что наибольшее количество жалоб приходит из Москвы (25% всех жалоб).

Ранее провайдеры предупреждали об ухудшении качества воспроизведения и скорости загрузки видео на видеохостинге в связи с перегрузкой оборудования из-за роста обрабатываемого трафика. Эксперты же заявляли, что сбои связаны с блокировкой в РФ YouTube, которая осуществиться в сентябре. Однако пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что у Кремля нет планов по блокировке хостинга.

В ночь на 1 августа масштабный сбой в работе YouTube был зафиксирован и другими сервисами. За ночь на работу видеохостинга пожаловались более 200 раз. В основном это жители Москвы, Санкт-Петербурга и Новосибирска. Эту информацию передает «Царьград».

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Число жалоб на работу YouTube в России превысило 10 тысяч, к вечеру они выросли втрое. Эту информацию передали на сайте мониторинга работоспособности сервисов и сайтов в России. «На основе обращений и отчетов посетителей, сегодня 01 августа 2024 наблюдаются проблемы или сбой у Youtube», — сообщили на сайте сбой.рф. Там отметили, что наибольшее количество жалоб приходит из Москвы (25% всех жалоб). Ранее провайдеры предупреждали об ухудшении качества воспроизведения и скорости загрузки видео на видеохостинге в связи с перегрузкой оборудования из-за роста обрабатываемого трафика. Эксперты же заявляли, что сбои связаны с блокировкой в РФ YouTube, которая осуществиться в сентябре. Однако пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что у Кремля нет планов по блокировке хостинга. В ночь на 1 августа масштабный сбой в работе YouTube был зафиксирован и другими сервисами. За ночь на работу видеохостинга пожаловались более 200 раз. В основном это жители Москвы, Санкт-Петербурга и Новосибирска. Эту информацию передает «Царьград».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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