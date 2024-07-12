«Ростелеком» предупредил о проблемах с YouTube в России

«Ростелеком»: качество воспроизведения видео на YouTube будет ухудшаться
© Служба новостей «URA.RU»
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На YouTube возникли технические проблемы, которые могут помешать комфортному использованию сервиса
На YouTube возникли технические проблемы, которые могут помешать комфортному использованию сервиса Фото:

Качество воспроизведения видео и скорость их загрузки на YouTube ухудшились из-за технических проблем в работе оборудования Google. Об этом заявили на сайте «Ростелекома».

«Это [перегрузка мощностей] может повлиять на скорость загрузки и качество воспроизведения роликов в YouTube у абонентов всех российских операторов», — сообщили на сайте. Проблемы произошли в оборудовании, которое применяется «для кэширования и ускорения загрузки контента» на видеохостинге.

«Ростелеком» указал, что технические неполадки связаны с перегрузкой оборудования из-за роста обрабатываемого трафика. Из-за того, что компания Google ушла из России, ее инфраструктура не обновляется с начала СВО.

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Качество воспроизведения видео и скорость их загрузки на YouTube ухудшились из-за технических проблем в работе оборудования Google. Об этом заявили на сайте «Ростелекома». «Это [перегрузка мощностей] может повлиять на скорость загрузки и качество воспроизведения роликов в YouTube у абонентов всех российских операторов», — сообщили на сайте. Проблемы произошли в оборудовании, которое применяется «для кэширования и ускорения загрузки контента» на видеохостинге. «Ростелеком» указал, что технические неполадки связаны с перегрузкой оборудования из-за роста обрабатываемого трафика. Из-за того, что компания Google ушла из России, ее инфраструктура не обновляется с начала СВО.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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