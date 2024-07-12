«Ростелеком» предупредил о проблемах с YouTube в России

Качество воспроизведения видео и скорость их загрузки на YouTube ухудшились из-за технических проблем в работе оборудования Google. Об этом заявили на сайте «Ростелекома».
«Это [перегрузка мощностей] может повлиять на скорость загрузки и качество воспроизведения роликов в YouTube у абонентов всех российских операторов», — сообщили на сайте. Проблемы произошли в оборудовании, которое применяется «для кэширования и ускорения загрузки контента» на видеохостинге.
«Ростелеком» указал, что технические неполадки связаны с перегрузкой оборудования из-за роста обрабатываемого трафика. Из-за того, что компания Google ушла из России, ее инфраструктура не обновляется с начала СВО.
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