Путин объяснил, почему помиловал Яшина*, Кара-Мурзу* и Гершковича

Президент России Владимир Путин подписал указы о помиловании ряда лиц, с целью возвращения задержанных россиян из-за границы. Имена граждан и указ опубликованы на официальном сайте Президента РФ.
«Владимир Путин подписал указы о помиловании Уилана Пола Николаса, Лика Кевина Викторовича, Гершковича Эвана, Воронина Демури Ильича, Кара-Мурзы Владимира Викторовича (признан Минюстом РФ иноагентом — прим. URA.RU)… Яшина Ильи Валерьевича (признан Минюстом РФ иноагентом)… Решение о подписании указов было принято с целью возвращения граждан РФ, задержанных и находившихся в заключении на территории иностранных государств», — сообщил Кремль. Российская сторона также выразила благодарность Президенту Белоруссии Александру Лукашенко за акт доброй воли — помилование гражданина Германии Рико Кригера, который был приговорен к смертной казни.
Ранее ФСБ заявила о возвращении восьми россиян на родину в рамках обмена заключенными со странами Запада. В результате прошедшего в аэропорту города Анкары (Турция) обмена на родину возвращены восемь граждан России. Среди вернувшихся есть несовершеннолетние. Они находились в заключении в странах НАТО, уточняется в сообщении ЦОС ФСБ.
*Илья Яшин признан Минюстом РФ иноагентом
*Владимир Кара-Мурза признан Минюстом РФ иноагентом
Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
Президент России Владимир Путин подписал указы о помиловании ряда лиц, с целью возвращения задержанных россиян из-за границы. Имена граждан и указ опубликованы на официальном сайте Президента РФ. «Владимир Путин подписал указы о помиловании Уилана Пола Николаса, Лика Кевина Викторовича, Гершковича Эвана, Воронина Демури Ильича, Кара-Мурзы Владимира Викторовича (признан Минюстом РФ иноагентом — прим. URA.RU)… Яшина Ильи Валерьевича (признан Минюстом РФ иноагентом)… Решение о подписании указов было принято с целью возвращения граждан РФ, задержанных и находившихся в заключении на территории иностранных государств», — сообщил Кремль. Российская сторона также выразила благодарность Президенту Белоруссии Александру Лукашенко за акт доброй воли — помилование гражданина Германии Рико Кригера, который был приговорен к смертной казни. Ранее ФСБ заявила о возвращении восьми россиян на родину в рамках обмена заключенными со странами Запада. В результате прошедшего в аэропорту города Анкары (Турция) обмена на родину возвращены восемь граждан России. Среди вернувшихся есть несовершеннолетние. Они находились в заключении в странах НАТО, уточняется в сообщении ЦОС ФСБ. *Илья Яшин признан Минюстом РФ иноагентом *Владимир Кара-Мурза признан Минюстом РФ иноагентом