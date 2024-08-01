Путин объяснил, почему помиловал Яшина*, Кара-Мурзу* и Гершковича

Путин подписал указы о помиловании 13 заключенных после обмена

01 августа 2024 в 22:30 Размер текста - 17 +

Решение о подписании указов было принято с целью возвращения граждан РФ, задержанных и находившихся в заключении на территории иностранных государств Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Президент России Владимир Путин подписал указы о помиловании ряда лиц, с целью возвращения задержанных россиян из-за границы. Имена граждан и указ опубликованы на официальном сайте Президента РФ. «Владимир Путин подписал указы о помиловании Уилана Пола Николаса, Лика Кевина Викторовича, Гершковича Эвана, Воронина Демури Ильича, Кара-Мурзы Владимира Викторовича (признан Минюстом РФ иноагентом — прим. URA.RU)… Яшина Ильи Валерьевича (признан Минюстом РФ иноагентом)… Решение о подписании указов было принято с целью возвращения граждан РФ, задержанных и находившихся в заключении на территории иностранных государств», — сообщил Кремль. Российская сторона также выразила благодарность Президенту Белоруссии Александру Лукашенко за акт доброй воли — помилование гражданина Германии Рико Кригера, который был приговорен к смертной казни. Ранее ФСБ заявила о возвращении восьми россиян на родину в рамках обмена заключенными со странами Запада. В результате прошедшего в аэропорту города Анкары (Турция) обмена на родину возвращены восемь граждан России. Среди вернувшихся есть несовершеннолетние. Они находились в заключении в странах НАТО, уточняется в сообщении ЦОС ФСБ. *Илья Яшин признан Минюстом РФ иноагентом *Владимир Кара-Мурза признан Минюстом РФ иноагентом Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Президент России Владимир Путин подписал указы о помиловании ряда лиц, с целью возвращения задержанных россиян из-за границы. Имена граждан и указ опубликованы на официальном сайте Президента РФ. «Владимир Путин подписал указы о помиловании Уилана Пола Николаса, Лика Кевина Викторовича, Гершковича Эвана, Воронина Демури Ильича, Кара-Мурзы Владимира Викторовича (признан Минюстом РФ иноагентом — прим. URA.RU)… Яшина Ильи Валерьевича (признан Минюстом РФ иноагентом)… Решение о подписании указов было принято с целью возвращения граждан РФ, задержанных и находившихся в заключении на территории иностранных государств», — сообщил Кремль. Российская сторона также выразила благодарность Президенту Белоруссии Александру Лукашенко за акт доброй воли — помилование гражданина Германии Рико Кригера, который был приговорен к смертной казни. Ранее ФСБ заявила о возвращении восьми россиян на родину в рамках обмена заключенными со странами Запада. В результате прошедшего в аэропорту города Анкары (Турция) обмена на родину возвращены восемь граждан России. Среди вернувшихся есть несовершеннолетние. Они находились в заключении в странах НАТО, уточняется в сообщении ЦОС ФСБ. *Илья Яшин признан Минюстом РФ иноагентом *Владимир Кара-Мурза признан Минюстом РФ иноагентом