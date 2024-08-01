01 августа 2024

ТАСС: три человека могут быть под завалами обрушившегося дома в Нижнем Тагиле

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Обрушение дома по улице Сибирская, 81 в Нижнем Тагиле. Нижний Тагил, нижний тагил, обрушение, последствия, строительная техника, разбор завалов, ликвидация последствий, сибирская 81
Власти собирают данные семей для оказания им помощи Фото:
новость из сюжета
В Нижнем Тагиле обрушился жилой дом

Под завалами обрушившегося дома в Нижнем Тагиле (Свердловская область) могут находиться три человека. Об этом сообщает ТАСС.

«Предварительно, под завалами еще находятся три человека», — передает агентство со ссылкой на оперативные службы. По данным источника, один взрослый пострадавший отпущен на амбулаторное лечение, все остальные госпитализированы.

Ранее URA.RU сообщало о 16 пострадавших. Погибших — трое. Сейчас власти собирают данные семей для оказания им помощи. Агентство собирает информацию о ЧП в режиме онлайн.

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Под завалами обрушившегося дома в Нижнем Тагиле (Свердловская область) могут находиться три человека. Об этом сообщает ТАСС. «Предварительно, под завалами еще находятся три человека», — передает агентство со ссылкой на оперативные службы. По данным источника, один взрослый пострадавший отпущен на амбулаторное лечение, все остальные госпитализированы. Ранее URA.RU сообщало о 16 пострадавших. Погибших — трое. Сейчас власти собирают данные семей для оказания им помощи. Агентство собирает информацию о ЧП в режиме онлайн.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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