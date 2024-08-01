ТАСС: три человека могут быть под завалами обрушившегося дома в Нижнем Тагиле

Власти собирают данные семей для оказания им помощи
новость из сюжетаВ Нижнем Тагиле обрушился жилой дом
Под завалами обрушившегося дома в Нижнем Тагиле (Свердловская область) могут находиться три человека. Об этом сообщает ТАСС.
«Предварительно, под завалами еще находятся три человека», — передает агентство со ссылкой на оперативные службы. По данным источника, один взрослый пострадавший отпущен на амбулаторное лечение, все остальные госпитализированы.
Ранее URA.RU сообщало о 16 пострадавших. Погибших — трое. Сейчас власти собирают данные семей для оказания им помощи. Агентство собирает информацию о ЧП в режиме онлайн.
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