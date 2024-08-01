ТАСС: три человека могут быть под завалами обрушившегося дома в Нижнем Тагиле

01 августа 2024 в 23:43 Размер текста - 17 +

Власти собирают данные семей для оказания им помощи Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета В Нижнем Тагиле обрушился жилой дом Под завалами обрушившегося дома в Нижнем Тагиле (Свердловская область) могут находиться три человека. Об этом сообщает ТАСС. «Предварительно, под завалами еще находятся три человека», — передает агентство со ссылкой на оперативные службы. По данным источника, один взрослый пострадавший отпущен на амбулаторное лечение, все остальные госпитализированы. Ранее URA.RU сообщало о 16 пострадавших. Погибших — трое. Сейчас власти собирают данные семей для оказания им помощи. Агентство собирает информацию о ЧП в режиме онлайн. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Под завалами обрушившегося дома в Нижнем Тагиле (Свердловская область) могут находиться три человека. Об этом сообщает ТАСС. «Предварительно, под завалами еще находятся три человека», — передает агентство со ссылкой на оперативные службы. По данным источника, один взрослый пострадавший отпущен на амбулаторное лечение, все остальные госпитализированы. Ранее URA.RU сообщало о 16 пострадавших. Погибших — трое. Сейчас власти собирают данные семей для оказания им помощи. Агентство собирает информацию о ЧП в режиме онлайн.