01 августа 2024

Трамп потребовал раскрыть, заплатили ли США за обмен заключенными с РФ

© Служба новостей «URA.RU»
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Дональд Трамп, трамп дональд
Трамп потребовал раскрыть детали сделки Фото:

Бывший президент США Дональд Трамп потребовал предоставить дополнительную информацию о недавнем обмене заключенными между Россией и западными странами. В частности, его заинтересовал вопрос о том, заплатил ли Вашингтон за этот обмен. Об этом он написал в своей соцсети Truth Social.

«И когда мы собираемся обнародовать детали обмена заключенными с Россией? Сколько человек мы получили? А мы платили деньги?» — задался вопросом Трамп в своем посте в соцсети Truth Social, который цитирует The Hill.

Трамп выразил мнение, что Соединенные Штаты в последнее время не могут заключить выгодную сделку при обмене заключенными. Он особо подчеркнул, что выплата денег в таких случаях устанавливает «плохой прецедент на будущее».

Обмен заключенными произошел 1 августа в аэропорту Анкары. Там были освобождены 26 человек из тюрем России и стран Запада.

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Бывший президент США Дональд Трамп потребовал предоставить дополнительную информацию о недавнем обмене заключенными между Россией и западными странами. В частности, его заинтересовал вопрос о том, заплатил ли Вашингтон за этот обмен. Об этом он написал в своей соцсети Truth Social. «И когда мы собираемся обнародовать детали обмена заключенными с Россией? Сколько человек мы получили? А мы платили деньги?» — задался вопросом Трамп в своем посте в соцсети Truth Social, который цитирует The Hill. Трамп выразил мнение, что Соединенные Штаты в последнее время не могут заключить выгодную сделку при обмене заключенными. Он особо подчеркнул, что выплата денег в таких случаях устанавливает «плохой прецедент на будущее». Обмен заключенными произошел 1 августа в аэропорту Анкары. Там были освобождены 26 человек из тюрем России и стран Запада.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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