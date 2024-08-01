Трамп потребовал раскрыть, заплатили ли США за обмен заключенными с РФ

Бывший президент США Дональд Трамп потребовал предоставить дополнительную информацию о недавнем обмене заключенными между Россией и западными странами. В частности, его заинтересовал вопрос о том, заплатил ли Вашингтон за этот обмен. Об этом он написал в своей соцсети Truth Social.
«И когда мы собираемся обнародовать детали обмена заключенными с Россией? Сколько человек мы получили? А мы платили деньги?» — задался вопросом Трамп в своем посте в соцсети Truth Social, который цитирует
Трамп выразил мнение, что Соединенные Штаты в последнее время не могут заключить выгодную сделку при обмене заключенными. Он особо подчеркнул, что выплата денег в таких случаях устанавливает «плохой прецедент на будущее».
Обмен заключенными произошел 1 августа в аэропорту Анкары. Там были освобождены 26 человек из тюрем России и стран Запада.
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