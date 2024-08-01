Трамп потребовал раскрыть, заплатили ли США за обмен заключенными с РФ

02 августа 2024 в 01:34 Размер текста - 17 +

Трамп потребовал раскрыть детали сделки Фото: wikimedia.org/The White House Бывший президент США Дональд Трамп потребовал предоставить дополнительную информацию о недавнем обмене заключенными между Россией и западными странами. В частности, его заинтересовал вопрос о том, заплатил ли Вашингтон за этот обмен. Об этом он написал в своей соцсети Truth Social. «И когда мы собираемся обнародовать детали обмена заключенными с Россией? Сколько человек мы получили? А мы платили деньги?» — задался вопросом Трамп в своем посте в соцсети Truth Social, который цитирует The Hill . Трамп выразил мнение, что Соединенные Штаты в последнее время не могут заключить выгодную сделку при обмене заключенными. Он особо подчеркнул, что выплата денег в таких случаях устанавливает «плохой прецедент на будущее». Обмен заключенными произошел 1 августа в аэропорту Анкары. Там были освобождены 26 человек из тюрем России и стран Запада. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Бывший президент США Дональд Трамп потребовал предоставить дополнительную информацию о недавнем обмене заключенными между Россией и западными странами. В частности, его заинтересовал вопрос о том, заплатил ли Вашингтон за этот обмен. Об этом он написал в своей соцсети Truth Social. «И когда мы собираемся обнародовать детали обмена заключенными с Россией? Сколько человек мы получили? А мы платили деньги?» — задался вопросом Трамп в своем посте в соцсети Truth Social, который цитирует The Hill. Трамп выразил мнение, что Соединенные Штаты в последнее время не могут заключить выгодную сделку при обмене заключенными. Он особо подчеркнул, что выплата денег в таких случаях устанавливает «плохой прецедент на будущее». Обмен заключенными произошел 1 августа в аэропорту Анкары. Там были освобождены 26 человек из тюрем России и стран Запада.