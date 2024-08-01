Welt: Россия навязала Западу свои условия в ходе исторического обмена

02 августа 2024 в 01:57 Размер текста - 17 +

По мнению СМИ, Путин сумел обыграть Запад Фото: Владимир Андреев © URA.RU Россия навязала Западу свои условия в ходе исторического обмена политзаключенных. Это двойная победа президента РФ Владимира Путина. Об этом сообщает Welt. «В рамках исторической сделки Россия освобождает политических заключенных. Но это двойная победа Путина Теперь Кремль диктует условия Западу, что создает опасные условия в будущем», — считает Welt . Бывший президент США Дональд Трамп потребовал предоставить дополнительную информацию о недавнем обмене заключенными между Россией и западными странами. Он выразил мнение, что Соединенные Штаты в последнее время не могут заключить выгодную сделку при обмене заключенными. Трамп особо подчеркнул, что выплата денег в таких случаях устанавливает «плохой прецедент на будущее». Самолет летного отряда «Россия» с гражданами России прибыл сегодня из Турции в Москву после состоявшегося обмена. Запад в обмен на шпионов и оппозиционеров согласился отдать из мест заключения восемь россиян. Все они находились в тюрьмах стран НАТО, включая США. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Россия навязала Западу свои условия в ходе исторического обмена политзаключенных. Это двойная победа президента РФ Владимира Путина. Об этом сообщает Welt. «В рамках исторической сделки Россия освобождает политических заключенных. Но это двойная победа Путина Теперь Кремль диктует условия Западу, что создает опасные условия в будущем», — считает Welt. Бывший президент США Дональд Трамп потребовал предоставить дополнительную информацию о недавнем обмене заключенными между Россией и западными странами. Он выразил мнение, что Соединенные Штаты в последнее время не могут заключить выгодную сделку при обмене заключенными. Трамп особо подчеркнул, что выплата денег в таких случаях устанавливает «плохой прецедент на будущее». Самолет летного отряда «Россия» с гражданами России прибыл сегодня из Турции в Москву после состоявшегося обмена. Запад в обмен на шпионов и оппозиционеров согласился отдать из мест заключения восемь россиян. Все они находились в тюрьмах стран НАТО, включая США.