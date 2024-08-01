«Хезболла» ударила по израильской армии вблизи границы Ливана

02 августа 2024 в 01:54 Размер текста - 17 +

«Хезболла» запустило ракеты по позициям ЦАХАЛ Фото: Министерство обороны Израиля Ливанское движение «Хезболла» осуществило ракетный обстрел позиций армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) вдоль южной границы Ливана. Об этом сообщил источник РИА Новости. «Ливанское движение группировка „Хезболлах“ запустило ракетный залп в сторону позиций ЦАХАЛ у южной границы Ливана», — сказал источник агентства. Это заявление последовало после выступления лидера движения Хасана Насрулла, который объявил о возобновлении атак на израильские военные позиции в рамках поддержки Газы. Повышение напряженности на границе между Израилем и Ливаном произошло на фоне военных действий в секторе Газа, начавшихся в октябре 2023 года. Обмен обстрелами между армиями продолжается ежедневно, приводя к значительным разрушениям и человеческим жертвам. Согласно данным ливанского МИД, из-за обстрелов израильской армии юг Ливана покинули около 100 тысяч человек, в то время как Израиль сообщает о 80 тысячах жителей, оказавшихся в подобной ситуации на севере страны. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Ливанское движение «Хезболла» осуществило ракетный обстрел позиций армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) вдоль южной границы Ливана. Об этом сообщил источник РИА Новости. «Ливанское движение группировка „Хезболлах“ запустило ракетный залп в сторону позиций ЦАХАЛ у южной границы Ливана», — сказал источник агентства. Это заявление последовало после выступления лидера движения Хасана Насрулла, который объявил о возобновлении атак на израильские военные позиции в рамках поддержки Газы. Повышение напряженности на границе между Израилем и Ливаном произошло на фоне военных действий в секторе Газа, начавшихся в октябре 2023 года. Обмен обстрелами между армиями продолжается ежедневно, приводя к значительным разрушениям и человеческим жертвам. Согласно данным ливанского МИД, из-за обстрелов израильской армии юг Ливана покинули около 100 тысяч человек, в то время как Израиль сообщает о 80 тысячах жителей, оказавшихся в подобной ситуации на севере страны.