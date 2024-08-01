01 августа 2024

Из-под завалов дома в Нижнем Тагиле спасены 14 человек, в том числе дети

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Обрушение дома по улице Сибирская, 81 в Нижнем Тагиле. Нижний Тагил, мчс, нижний тагил, обрушение, последствия, строительная техника, спасатели, разбор завалов, ликвидация, сибирская 81
Извлечены тела двух погибших Фото:
новость из сюжета
В Нижнем Тагиле обрушился жилой дом

Из-под завалов обрушившегося дома в Нижнем Тагиле (Свердловская область) достали 14 человек, среди них было восемь детей. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России.

«Всего из-под завалов спасены 14 человек, в том числе восемь детей. К сожалению, извлечены тела двух погибших. Поисково-спасательные работы продолжаются и в ночное время», — говорится в сообщении.

Обрушение части жилого дома по ул. Сибирская, 81 в Нижнем Тагиле произошло в полдень 1 августа. По некоторым данным, обрушению предшествовал взрыв бытового газа. URA.RU собирает всю актуальную информацию в режиме онлайн.

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Из-под завалов обрушившегося дома в Нижнем Тагиле (Свердловская область) достали 14 человек, среди них было восемь детей. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России. «Всего из-под завалов спасены 14 человек, в том числе восемь детей. К сожалению, извлечены тела двух погибших. Поисково-спасательные работы продолжаются и в ночное время», — говорится в сообщении. Обрушение части жилого дома по ул. Сибирская, 81 в Нижнем Тагиле произошло в полдень 1 августа. По некоторым данным, обрушению предшествовал взрыв бытового газа. URA.RU собирает всю актуальную информацию в режиме онлайн.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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