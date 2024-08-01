Из-под завалов дома в Нижнем Тагиле спасены 14 человек, в том числе дети

02 августа 2024 в 02:07 Размер текста - 17 +

Извлечены тела двух погибших Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета В Нижнем Тагиле обрушился жилой дом Из-под завалов обрушившегося дома в Нижнем Тагиле (Свердловская область) достали 14 человек, среди них было восемь детей. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России. «Всего из-под завалов спасены 14 человек, в том числе восемь детей. К сожалению, извлечены тела двух погибших. Поисково-спасательные работы продолжаются и в ночное время», — говорится в сообщении. Обрушение части жилого дома по ул. Сибирская, 81 в Нижнем Тагиле произошло в полдень 1 августа. По некоторым данным, обрушению предшествовал взрыв бытового газа. URA.RU собирает всю актуальную информацию в режиме онлайн. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Из-под завалов обрушившегося дома в Нижнем Тагиле (Свердловская область) достали 14 человек, среди них было восемь детей. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России. «Всего из-под завалов спасены 14 человек, в том числе восемь детей. К сожалению, извлечены тела двух погибших. Поисково-спасательные работы продолжаются и в ночное время», — говорится в сообщении. Обрушение части жилого дома по ул. Сибирская, 81 в Нижнем Тагиле произошло в полдень 1 августа. По некоторым данным, обрушению предшествовал взрыв бытового газа. URA.RU собирает всю актуальную информацию в режиме онлайн.