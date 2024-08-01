01 августа 2024

Шольц заявил, что обмен заключенными с Россией дался ФРГ нелегко

© Служба новостей «URA.RU»
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Шольц Олаф, Официальный сайт канцлера Германии, Bergmann, Олаф Шольц
Олаф Шольц сказал, что к принятию окончательного решения были привлечены множество ведомств и структур Фото:

Берлину нелегко дался обмен заключенными с Россией. С таким заявление выступил канцлер ФРГ Олаф Шольц.

«Это было непростое решение (об обмене российских заключенных — прим. URA.RU). Оно принято совместно заинтересованными ведомствами и коалицией после тщательных консультаций и рассмотрения», — высказывание Олафа Шольца опубликовано в немецкой газете Die Welt.

Самолет с гражданами РФ прибыл из Турции в Москву после произведенного обмена. Россиян в аэропорту «Внуково» лично встретил глава государства Владимир Путин, который пообещал представить к государственным наградам всех освобожденных. Запад в обмен на своих шпионов и оппозиционеров согласился отдать из мест заключения восемь россиян. Экс-президент США Дональд Трамп потребовал от Вашингтона предоставить больше информации о произошедшем, передает RT. По его мнению, сейчас американское правительство не может заключить выгодную сделку при обмене заключенными.

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Берлину нелегко дался обмен заключенными с Россией. С таким заявление выступил канцлер ФРГ Олаф Шольц. «Это было непростое решение (об обмене российских заключенных — прим. URA.RU). Оно принято совместно заинтересованными ведомствами и коалицией после тщательных консультаций и рассмотрения», — высказывание Олафа Шольца опубликовано в немецкой газете Die Welt. Самолет с гражданами РФ прибыл из Турции в Москву после произведенного обмена. Россиян в аэропорту «Внуково» лично встретил глава государства Владимир Путин, который пообещал представить к государственным наградам всех освобожденных. Запад в обмен на своих шпионов и оппозиционеров согласился отдать из мест заключения восемь россиян. Экс-президент США Дональд Трамп потребовал от Вашингтона предоставить больше информации о произошедшем, передает RT. По его мнению, сейчас американское правительство не может заключить выгодную сделку при обмене заключенными.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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