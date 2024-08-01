01 августа 2024

Адвокат Литвак: возвращенный в страну россиянин Селезнев нуждается в медпомощи

© Служба новостей «URA.RU»
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Открытие новой подстанции Скорой медицинской помощи в микрорайоне Академический. Екатеринбург, красный крест, медицина, здравоохранение, машина скорой помощи, скорая помощь
Россиянин нуждается в медицинской помощи, заявил адвокат Фото:

Россиянин Роман Селезнев, вернувшийся на родину в результате обмена заключенными, нуждается в медицинской помощи из-за проблем со здоровьем. Об этом сообщил его адвокат Игорь Литвак.

«[Селезнев] очень сильно больной, его здоровье становится все хуже. Поэтому из-за этой причины его необходимо было отправить домой, чтобы получить нормальное медицинское обслуживание, чтобы он жил дальше», — сказал Литвак РИА Новости.

В 2017 году Селезнев был осужден в США к 27 годам тюремного заключения за киберпреступления. Суд признал его лидером группировки хакеров, укравшей более 1 миллиарда долларов. Селезнев признал свою вину. Обмен заключенными, в рамках которого Селезнев был возвращен в Россию, произошел 1 августа и включал также граждан США, Германии, Норвегии, Польши и Словении. Что известно об обмене — в материале URA.RU.

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Россиянин Роман Селезнев, вернувшийся на родину в результате обмена заключенными, нуждается в медицинской помощи из-за проблем со здоровьем. Об этом сообщил его адвокат Игорь Литвак. «[Селезнев] очень сильно больной, его здоровье становится все хуже. Поэтому из-за этой причины его необходимо было отправить домой, чтобы получить нормальное медицинское обслуживание, чтобы он жил дальше», — сказал Литвак РИА Новости. В 2017 году Селезнев был осужден в США к 27 годам тюремного заключения за киберпреступления. Суд признал его лидером группировки хакеров, укравшей более 1 миллиарда долларов. Селезнев признал свою вину. Обмен заключенными, в рамках которого Селезнев был возвращен в Россию, произошел 1 августа и включал также граждан США, Германии, Норвегии, Польши и Словении. Что известно об обмене — в материале URA.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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