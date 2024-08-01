Адвокат Литвак: возвращенный в страну россиянин Селезнев нуждается в медпомощи

02 августа 2024 в 02:40 Размер текста - 17 +

Россиянин нуждается в медицинской помощи, заявил адвокат Фото: Анна Майорова © URA.RU Россиянин Роман Селезнев, вернувшийся на родину в результате обмена заключенными, нуждается в медицинской помощи из-за проблем со здоровьем. Об этом сообщил его адвокат Игорь Литвак. «[Селезнев] очень сильно больной, его здоровье становится все хуже. Поэтому из-за этой причины его необходимо было отправить домой, чтобы получить нормальное медицинское обслуживание, чтобы он жил дальше», — сказал Литвак РИА Новости. В 2017 году Селезнев был осужден в США к 27 годам тюремного заключения за киберпреступления. Суд признал его лидером группировки хакеров, укравшей более 1 миллиарда долларов. Селезнев признал свою вину. Обмен заключенными, в рамках которого Селезнев был возвращен в Россию, произошел 1 августа и включал также граждан США, Германии, Норвегии, Польши и Словении. Что известно об обмене — в материале URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Россиянин Роман Селезнев, вернувшийся на родину в результате обмена заключенными, нуждается в медицинской помощи из-за проблем со здоровьем. Об этом сообщил его адвокат Игорь Литвак. «[Селезнев] очень сильно больной, его здоровье становится все хуже. Поэтому из-за этой причины его необходимо было отправить домой, чтобы получить нормальное медицинское обслуживание, чтобы он жил дальше», — сказал Литвак РИА Новости. В 2017 году Селезнев был осужден в США к 27 годам тюремного заключения за киберпреступления. Суд признал его лидером группировки хакеров, укравшей более 1 миллиарда долларов. Селезнев признал свою вину. Обмен заключенными, в рамках которого Селезнев был возвращен в Россию, произошел 1 августа и включал также граждан США, Германии, Норвегии, Польши и Словении. Что известно об обмене — в материале URA.RU.