01 августа 2024

Роспотребнадзор ХМАО раскрыл секреты правильной консервации

Роспотребнадзор ХМАО: для консервации нужны свежие и тщательно мытые продукты
© Служба новостей «URA.RU»
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Круглый стол РБК в ресторане Дача. Тюмень, соленья, соления, консервированные овощи, соленые огурцы, соленые помидоры
При консервации важно правильно обработать тару и крышки Фото:

Чтобы избежать заражения ботулизмом для консервирования необходимо использовать только здоровые и свежие продукты, тщательно мыть овощи и фрукты, а также соблюдать правила обработки банок и крышек. Советами приготовления домашних солений поделились в Роспотребнадзоре ХМАО.

«При неправильном консервировании может развиться опасное заболевание — ботулизм. Поэтому важно строго следовать всем рекомендациям по технологии и гигиене: используйте только свежие и здоровые продукты, тщательно мойте овощи и фрукты под проточной водой, соблюдайте правила обработки банок и крышек», — сообщило ведомство в своем telegram-канале.

Специалисты также посоветовали не консервировать мясо, рыбу и грибы с герметической укупоркой, а для овощей с низкой кислотностью, таких как огурцы, добавлять уксус или лимонную кислоту. В ведомстве добавили, что если на поверхности заготовок из ягод или фруктов образовалась плесень, то ее достаточно снять вместе с верхним слоем. При этом важно следить за качеством заготовки.

Ранее в Роспотребнадзоре Югры рассказали о признаках ботулизма после употребления некачественных консервов. Заболевание опасно тем, что поражает центральную нервную систему человека. Поэтому симптомами ботулизма могут быть двоение в глазах, першение в горле, изменения голоса (осиплость). Важно, что наличие токсина в продукте никак не проявляется: ни внешне ни в его вкусовых качествах.

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Чтобы избежать заражения ботулизмом для консервирования необходимо использовать только здоровые и свежие продукты, тщательно мыть овощи и фрукты, а также соблюдать правила обработки банок и крышек. Советами приготовления домашних солений поделились в Роспотребнадзоре ХМАО. «При неправильном консервировании может развиться опасное заболевание — ботулизм. Поэтому важно строго следовать всем рекомендациям по технологии и гигиене: используйте только свежие и здоровые продукты, тщательно мойте овощи и фрукты под проточной водой, соблюдайте правила обработки банок и крышек», — сообщило ведомство в своем telegram-канале. Специалисты также посоветовали не консервировать мясо, рыбу и грибы с герметической укупоркой, а для овощей с низкой кислотностью, таких как огурцы, добавлять уксус или лимонную кислоту. В ведомстве добавили, что если на поверхности заготовок из ягод или фруктов образовалась плесень, то ее достаточно снять вместе с верхним слоем. При этом важно следить за качеством заготовки. Ранее в Роспотребнадзоре Югры рассказали о признаках ботулизма после употребления некачественных консервов. Заболевание опасно тем, что поражает центральную нервную систему человека. Поэтому симптомами ботулизма могут быть двоение в глазах, першение в горле, изменения голоса (осиплость). Важно, что наличие токсина в продукте никак не проявляется: ни внешне ни в его вкусовых качествах.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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