В Роспотребнадзоре ХМАО объяснили как распознать ботулизм

Заражение ботулизмом может проявляться двоением в глазах, першением в горле и изменением голоса. Об этом в прямом эфире группы «Послушайте, доктор ХМАО-Югра» в «ВКонтакте» рассказала заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора ХМАО Инна Кудрявцева.
«Отравление возникает в первые часы после употребление продуктов, зараженных ботулотоксином. Заболевание опасно тем, что поражает центральную нервную систему человека. Поэтому симптомами ботулизма могут быть двоение в глазах, першение в горле, изменения голоса (осиплость)», — сообщила Кудрявцева в эфире. Важно, что наличие токсина в продукте никак не проявляется: ни внешне ни в его вкусовых качествах.
Продукты, загрязненные частицами почвы, после варки попадая в анаэробные (то есть без доступа воздуха) условия, начинают вырабатывать ботулотоксин. В группе риска вяленые или копченые рыба и мясо, грибы, компоты из фруктов, консервированная продукция. А вот тщательно вымытые овощи, приготовленные методом квашения, по словам экспертов Роспотребнадзора, не опасны.
Риски отравления ботулизмом можно снизить следующим образом: не приобретать консервированную продукцию и ту, которая может быть загрязнена на производстве в сомнительных точках продаж. Кроме того, ботулотоксин погибает при термообработке. То есть дополнительная варка законсервированных продуктов может уберечь от заражения.
В Югре ботулизм регистрируется крайне редко — один или два случая в год. каждый раз заражение происходило из-за употребления домашней продукции, привезенной из других регионов.
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