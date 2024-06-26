В Роспотребнадзоре ХМАО объяснили как распознать ботулизм

Роспотребнадзор ХМАО: ботулизм проявляется першением в горле и изменением голоса

27 июня 2024 в 17:45 Размер текста - 17 +

Нетипичные признаки ботулизма — двоение в глазах, першение в горле, изменение голоса Фото: Денис Моргунов © URA.RU Заражение ботулизмом может проявляться двоением в глазах, першением в горле и изменением голоса. Об этом в прямом эфире группы «Послушайте, доктор ХМАО-Югра» в «ВКонтакте» рассказала заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора ХМАО Инна Кудрявцева. «Отравление возникает в первые часы после употребление продуктов, зараженных ботулотоксином. Заболевание опасно тем, что поражает центральную нервную систему человека. Поэтому симптомами ботулизма могут быть двоение в глазах, першение в горле, изменения голоса (осиплость)», — сообщила Кудрявцева в эфире. Важно, что наличие токсина в продукте никак не проявляется: ни внешне ни в его вкусовых качествах. Продукты, загрязненные частицами почвы, после варки попадая в анаэробные (то есть без доступа воздуха) условия, начинают вырабатывать ботулотоксин. В группе риска вяленые или копченые рыба и мясо, грибы, компоты из фруктов, консервированная продукция. А вот тщательно вымытые овощи, приготовленные методом квашения, по словам экспертов Роспотребнадзора, не опасны. Риски отравления ботулизмом можно снизить следующим образом: не приобретать консервированную продукцию и ту, которая может быть загрязнена на производстве в сомнительных точках продаж. Кроме того, ботулотоксин погибает при термообработке. То есть дополнительная варка законсервированных продуктов может уберечь от заражения. В Югре ботулизм регистрируется крайне редко — один или два случая в год. каждый раз заражение происходило из-за употребления домашней продукции, привезенной из других регионов. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Заражение ботулизмом может проявляться двоением в глазах, першением в горле и изменением голоса. Об этом в прямом эфире группы «Послушайте, доктор ХМАО-Югра» в «ВКонтакте» рассказала заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора ХМАО Инна Кудрявцева. «Отравление возникает в первые часы после употребление продуктов, зараженных ботулотоксином. Заболевание опасно тем, что поражает центральную нервную систему человека. Поэтому симптомами ботулизма могут быть двоение в глазах, першение в горле, изменения голоса (осиплость)», — сообщила Кудрявцева в эфире. Важно, что наличие токсина в продукте никак не проявляется: ни внешне ни в его вкусовых качествах. Продукты, загрязненные частицами почвы, после варки попадая в анаэробные (то есть без доступа воздуха) условия, начинают вырабатывать ботулотоксин. В группе риска вяленые или копченые рыба и мясо, грибы, компоты из фруктов, консервированная продукция. А вот тщательно вымытые овощи, приготовленные методом квашения, по словам экспертов Роспотребнадзора, не опасны. Риски отравления ботулизмом можно снизить следующим образом: не приобретать консервированную продукцию и ту, которая может быть загрязнена на производстве в сомнительных точках продаж. Кроме того, ботулотоксин погибает при термообработке. То есть дополнительная варка законсервированных продуктов может уберечь от заражения. В Югре ботулизм регистрируется крайне редко — один или два случая в год. каждый раз заражение происходило из-за употребления домашней продукции, привезенной из других регионов.