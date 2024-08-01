Россиянам объяснили, почему их зарплаты резко выросли

«Ведомости»: зарплаты в России увеличились из-за конкуренции и роста производств

02 августа 2024 в 04:06 Размер текста - 17 +

По сообщению Росстата, номинальные зарплаты выросли в мае на 17,8% после 17% в апреле Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Резкий рост зарплат в России обусловлен высокой кадровой конкуренцией и увеличением числа производств в стране. Эту тенденцию отмечают многие работодатели. «Зарплаты россиян растут преимущественно из-за рыночных механизмов — конкуренции за кадры и роста производств», — пояснили опрошенные «Ведомостями» эксперты. По мнению финансовых аналитиков, российский рынок «перегрет» с конца 2022 года, сейчас темпы роста зарплат приблизились к своему пику. Ожидать замедления не стоит раньше 2025 года, пояснили собеседники издания. Ранее были озвучены самые высокооплачиваемые вакансии в стране. Так, в Хабаровске замдиректора золотодобывающей артели готовы предложить до 600 тысяч рублей в месяц. В столице нужен врач-стоматолог на зарплату от 450 тысяч, а в Мурманске — старший механик на судно. Такому специалисту готовы ежемесячно платить от 400 тысяч рублей, пишет RT. О семи простых признаках, по которым можно распознать сомнительного работодателя — узнаете из материала URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Резкий рост зарплат в России обусловлен высокой кадровой конкуренцией и увеличением числа производств в стране. Эту тенденцию отмечают многие работодатели. «Зарплаты россиян растут преимущественно из-за рыночных механизмов — конкуренции за кадры и роста производств», — пояснили опрошенные «Ведомостями» эксперты. По мнению финансовых аналитиков, российский рынок «перегрет» с конца 2022 года, сейчас темпы роста зарплат приблизились к своему пику. Ожидать замедления не стоит раньше 2025 года, пояснили собеседники издания. Ранее были озвучены самые высокооплачиваемые вакансии в стране. Так, в Хабаровске замдиректора золотодобывающей артели готовы предложить до 600 тысяч рублей в месяц. В столице нужен врач-стоматолог на зарплату от 450 тысяч, а в Мурманске — старший механик на судно. Такому специалисту готовы ежемесячно платить от 400 тысяч рублей, пишет RT. О семи простых признаках, по которым можно распознать сомнительного работодателя — узнаете из материала URA.RU.