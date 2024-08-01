Террористы обучались на Украине управлению БПЛАФото: Министерство обороны Израиля
Террористы из малийского сепаратистского альянса CSP-DPA проходили обучение на Украине. Об этом сообщает французская газета Le Monde со ссылкой на малийский военный источник.
«По словам малийского военного источника, члены CSP-DPA ездили на Украину для прохождения там обучения», — указывает издание. Это сотрудничество, по данным источника, включало обучение обращению с небольшими самодельными дронами, оснащенными взрывчаткой.
Ранее группа «Вагнер» заявила о боях с боевиками в Мали, где понесла потери. Мария Захарова, официальный представитель МИД России, выразила мнение, что сотрудничество Киева с террористами в Сахеле неудивительно, учитывая применение Украиной террористических методов, и подчеркнула активное привлечение Москвой внимания международного сообщества к действиям киевского режима.
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Террористы из малийского сепаратистского альянса CSP-DPA проходили обучение на Украине. Об этом сообщает французская газета Le Monde со ссылкой на малийский военный источник. «По словам малийского военного источника, члены CSP-DPA ездили на Украину для прохождения там обучения», — указывает издание. Это сотрудничество, по данным источника, включало обучение обращению с небольшими самодельными дронами, оснащенными взрывчаткой. Ранее группа «Вагнер» заявила о боях с боевиками в Мали, где понесла потери. Мария Захарова, официальный представитель МИД России, выразила мнение, что сотрудничество Киева с террористами в Сахеле неудивительно, учитывая применение Украиной террористических методов, и подчеркнула активное привлечение Москвой внимания международного сообщества к действиям киевского режима.