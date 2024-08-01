Le Monde: террористы из Мали прошли обучение на Украине

02 августа 2024 в 03:33 Размер текста - 17 +

Террористы обучались на Украине управлению БПЛА Фото: Министерство обороны Израиля Террористы из малийского сепаратистского альянса CSP-DPA проходили обучение на Украине. Об этом сообщает французская газета Le Monde со ссылкой на малийский военный источник. «По словам малийского военного источника, члены CSP-DPA ездили на Украину для прохождения там обучения», — указывает издание . Это сотрудничество, по данным источника, включало обучение обращению с небольшими самодельными дронами, оснащенными взрывчаткой. Ранее группа «Вагнер» заявила о боях с боевиками в Мали, где понесла потери. Мария Захарова, официальный представитель МИД России, выразила мнение, что сотрудничество Киева с террористами в Сахеле неудивительно, учитывая применение Украиной террористических методов, и подчеркнула активное привлечение Москвой внимания международного сообщества к действиям киевского режима. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Террористы из малийского сепаратистского альянса CSP-DPA проходили обучение на Украине. Об этом сообщает французская газета Le Monde со ссылкой на малийский военный источник. «По словам малийского военного источника, члены CSP-DPA ездили на Украину для прохождения там обучения», — указывает издание. Это сотрудничество, по данным источника, включало обучение обращению с небольшими самодельными дронами, оснащенными взрывчаткой. Ранее группа «Вагнер» заявила о боях с боевиками в Мали, где понесла потери. Мария Захарова, официальный представитель МИД России, выразила мнение, что сотрудничество Киева с террористами в Сахеле неудивительно, учитывая применение Украиной террористических методов, и подчеркнула активное привлечение Москвой внимания международного сообщества к действиям киевского режима.