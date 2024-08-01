01 августа 2024

Le Monde: террористы из Мали прошли обучение на Украине

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Армия обороны Израиля. ЦАХАЛ. stock, израиль, сектор газа,  stock, цахал, наземная операция
Террористы обучались на Украине управлению БПЛА Фото:

Террористы из малийского сепаратистского альянса CSP-DPA проходили обучение на Украине. Об этом сообщает французская газета Le Monde со ссылкой на малийский военный источник.

«По словам малийского военного источника, члены CSP-DPA ездили на Украину для прохождения там обучения», — указывает издание. Это сотрудничество, по данным источника, включало обучение обращению с небольшими самодельными дронами, оснащенными взрывчаткой.

Ранее группа «Вагнер» заявила о боях с боевиками в Мали, где понесла потери. Мария Захарова, официальный представитель МИД России, выразила мнение, что сотрудничество Киева с террористами в Сахеле неудивительно, учитывая применение Украиной террористических методов, и подчеркнула активное привлечение Москвой внимания международного сообщества к действиям киевского режима.

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Террористы из малийского сепаратистского альянса CSP-DPA проходили обучение на Украине. Об этом сообщает французская газета Le Monde со ссылкой на малийский военный источник. «По словам малийского военного источника, члены CSP-DPA ездили на Украину для прохождения там обучения», — указывает издание. Это сотрудничество, по данным источника, включало обучение обращению с небольшими самодельными дронами, оснащенными взрывчаткой. Ранее группа «Вагнер» заявила о боях с боевиками в Мали, где понесла потери. Мария Захарова, официальный представитель МИД России, выразила мнение, что сотрудничество Киева с террористами в Сахеле неудивительно, учитывая применение Украиной террористических методов, и подчеркнула активное привлечение Москвой внимания международного сообщества к действиям киевского режима.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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