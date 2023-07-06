В МИД РФ оценили заявление ОБСЕ о признании ЧВК «Вагнер» террористами

У парламентской ассамблеи Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ПА ОБСЕ) нет полномочий на признание частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» террористической организацией. Об этом заявила официальный представитель Министерства иностранных дел РФ (МИД) Мария Захарова, отвечая на вопрос URA.RU.
«Напомню, российская делегация не принимала участия в заседании ПА ОБСЕ, так как оно проходило в Канаде и местные власти не захотели гарантировать безопасность наших делегатов. Для нас такие решения имеют не больше значения, чем какие-нибудь резолюции членов НАТО. Заявления ОБСЕ не имеют юридической силы и иногда игнорируются самими авторами. То, что произошло — отражение мнения некоторых парламентариев некоторых стран Европы и Северной Америки. Самое главное — они некомпетенты в этом вопросе. Для признания организации террористической есть органы и ПА ОБСЕ к ним не относится», — объяснила Мария Захарова.
Парламентская ассамблея ОБСЕ признала ЧВК «Вагнер» террористической организацией на заседании 5 июля. На мероприятии также раскритиковали Белоруссию за то, что страна разместила у себя бойцов компании.
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