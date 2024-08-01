Байден предложил Израилю развернуть американские войска для защиты от Ирана

02 августа 2024 в 03:39 Размер текста - 17 +

Байден хочет развернуть войска в Израиле Фото: Официальный сайт президента Украины Президент США Джо Байден и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обсудили укрепление обороны Израиля, в том числе возможное развертывание американских войск. Об этом было заявлено в официальном пресс-релизе Белого дома. «Президент подтвердил приверженность безопасности Израиля против всех угроз со стороны Ирана, включая подконтрольные ему террористические группировки. Президент обсудил усилия по укреплению обороны Израиля от угроз, в том числе баллистических ракет и беспилотников, включая новое развертывание войск США в целях обороны», — сообщает пресс-служба на официальном сайте Белого дома. По информации американского портала Axios, США готовятся поддержать Израиль в связи с угрозой нападения Ирана и его союзников. Разведка США фиксировала предполагаемые планы Ирана напасть на Израиль, что может быть ответом на убийство главы политбюро ХАМАС в Тегеране, за которое Иран обвиняет Израиль. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Президент США Джо Байден и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обсудили укрепление обороны Израиля, в том числе возможное развертывание американских войск. Об этом было заявлено в официальном пресс-релизе Белого дома. «Президент подтвердил приверженность безопасности Израиля против всех угроз со стороны Ирана, включая подконтрольные ему террористические группировки. Президент обсудил усилия по укреплению обороны Израиля от угроз, в том числе баллистических ракет и беспилотников, включая новое развертывание войск США в целях обороны», — сообщает пресс-служба на официальном сайте Белого дома. По информации американского портала Axios, США готовятся поддержать Израиль в связи с угрозой нападения Ирана и его союзников. Разведка США фиксировала предполагаемые планы Ирана напасть на Израиль, что может быть ответом на убийство главы политбюро ХАМАС в Тегеране, за которое Иран обвиняет Израиль.