01 августа 2024

Байден предложил Израилю развернуть американские войска для защиты от Ирана

© Служба новостей «URA.RU»
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Визит Джо Байдена на Украину. stock, Джо Байден,  stock
Байден хочет развернуть войска в Израиле Фото:

Президент США Джо Байден и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обсудили укрепление обороны Израиля, в том числе возможное развертывание американских войск. Об этом было заявлено в официальном пресс-релизе Белого дома.

«Президент подтвердил приверженность безопасности Израиля против всех угроз со стороны Ирана, включая подконтрольные ему террористические группировки. Президент обсудил усилия по укреплению обороны Израиля от угроз, в том числе баллистических ракет и беспилотников, включая новое развертывание войск США в целях обороны», — сообщает пресс-служба на официальном сайте Белого дома.

По информации американского портала Axios, США готовятся поддержать Израиль в связи с угрозой нападения Ирана и его союзников. Разведка США фиксировала предполагаемые планы Ирана напасть на Израиль, что может быть ответом на убийство главы политбюро ХАМАС в Тегеране, за которое Иран обвиняет Израиль.

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Президент США Джо Байден и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обсудили укрепление обороны Израиля, в том числе возможное развертывание американских войск. Об этом было заявлено в официальном пресс-релизе Белого дома. «Президент подтвердил приверженность безопасности Израиля против всех угроз со стороны Ирана, включая подконтрольные ему террористические группировки. Президент обсудил усилия по укреплению обороны Израиля от угроз, в том числе баллистических ракет и беспилотников, включая новое развертывание войск США в целях обороны», — сообщает пресс-служба на официальном сайте Белого дома. По информации американского портала Axios, США готовятся поддержать Израиль в связи с угрозой нападения Ирана и его союзников. Разведка США фиксировала предполагаемые планы Ирана напасть на Израиль, что может быть ответом на убийство главы политбюро ХАМАС в Тегеране, за которое Иран обвиняет Израиль.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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