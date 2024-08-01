Блинкен попросил Иран не отвечать на убийство главы политбюро ХАМАС

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Официальный сайт президента Украины.stock Москва, Энтони Блинкен,  stock
Блинкен передал послание Ирану Фото:
новость из сюжета
Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа

Госсекретарь США Энтони Блинкен передал Ирану послание с просьбой не отвечать на убийство главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании. Об этом сообщил источник, близкий к американскому секретарю, в разговоре с западными СМИ.

«Блинкен в среду попросил премьер-министра и министра иностранных дел Катара шейха Мохаммеда бин Абдулрахмана Аль Тани передать послания Ирану и ливанской «Хезболле. Сообщения были призывом успокоить эскалацию и не реагировать на убийство лидера «Хезболлы» Фуада Шукра и Хании в Тегеран», — уточнили в CNN.

Хания был убит в Тегеране 31 июля в результате обстрела резиденции. Верховный лидер Ирана Али Хаменеи приказал нанести прямой удар по Израилю в ответ на это убийство. Дипломаты США и ЕС экстренно обсудили угрозу масштабного конфликта на Ближнем Востоке. Замглавы внешнеполитической службы ЕС Энрике Мора и координатор нацбезопасности США Бретт Макгурк провели переговоры, направленные на сдерживание иранского ответа.

В Кремле осуждают нападение на Ханию, подчеркнув, что такие действия направлены против установления мира между сектором Газа и Израилем. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

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Госсекретарь США Энтони Блинкен передал Ирану послание с просьбой не отвечать на убийство главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании. Об этом сообщил источник, близкий к американскому секретарю, в разговоре с западными СМИ. «Блинкен в среду попросил премьер-министра и министра иностранных дел Катара шейха Мохаммеда бин Абдулрахмана Аль Тани передать послания Ирану и ливанской «Хезболле. Сообщения были призывом успокоить эскалацию и не реагировать на убийство лидера «Хезболлы» Фуада Шукра и Хании в Тегеран», — уточнили в CNN. Хания был убит в Тегеране 31 июля в результате обстрела резиденции. Верховный лидер Ирана Али Хаменеи приказал нанести прямой удар по Израилю в ответ на это убийство. Дипломаты США и ЕС экстренно обсудили угрозу масштабного конфликта на Ближнем Востоке. Замглавы внешнеполитической службы ЕС Энрике Мора и координатор нацбезопасности США Бретт Макгурк провели переговоры, направленные на сдерживание иранского ответа. В Кремле осуждают нападение на Ханию, подчеркнув, что такие действия направлены против установления мира между сектором Газа и Израилем. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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