01 августа 2024

В Перми собственник снесет бывший кинотеатр «Искра» ради строительства жилья

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Снос дома, в котором жили Ельцины. Екатеринбург , снос дома, ковш экскаватора, кирпичная стена, разрушение дома
Пермский кинотеатр построили в 1971 году (архивное фото) Фото:

В Мотовилихинском районе Перми собираются снести бывший кинотеатр «Искра» в рамках комплексного развития территории. На участке должно появиться жилье и другие инфраструктурные объекты. Владельцы заявили, что указанное здание вошло в зону реконструкции.

«Здание бывшего пермского кинотеатра „Искра“ перешло в собственность компании „С Нова“ — партнера и технического заказчика проекта комплексного развития микрорайона Городские горки. ООО в выписке Росреестра числится правообладателем здания и участка по улице Макаренко, 31. Владельцы стадиона „Трудовые резервы“ (бизнесмены Максим и Артем Блиновы) при поддержке девелопера Nova собираются заняться комплексным развитием спортивного объекта и прилегающих к нему земель. Бывший кинотеатр расположен вблизи стадиона», — передает обобщенную информацию «Коммерсант-Прикамье».

В данный момент площади бывшего кинотеатра занимает магазин одежды и обуви «Мир». Он будет функционировать до полного понимания застройщиком масштабов изменений, пояснили собеседники издания. В «С Нова» уточнили, что окончательное соглашение будет подписано после согласования концепции с минимущества Прикамья.

Ранее передачей частникам стадиона «Трудовые резервы» заинтересовался глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Он поручил организовать проверку и предоставить доклад о результатах.

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В Мотовилихинском районе Перми собираются снести бывший кинотеатр «Искра» в рамках комплексного развития территории. На участке должно появиться жилье и другие инфраструктурные объекты. Владельцы заявили, что указанное здание вошло в зону реконструкции. «Здание бывшего пермского кинотеатра „Искра“ перешло в собственность компании „С Нова“ — партнера и технического заказчика проекта комплексного развития микрорайона Городские горки. ООО в выписке Росреестра числится правообладателем здания и участка по улице Макаренко, 31. Владельцы стадиона „Трудовые резервы“ (бизнесмены Максим и Артем Блиновы) при поддержке девелопера Nova собираются заняться комплексным развитием спортивного объекта и прилегающих к нему земель. Бывший кинотеатр расположен вблизи стадиона», — передает обобщенную информацию «Коммерсант-Прикамье». В данный момент площади бывшего кинотеатра занимает магазин одежды и обуви «Мир». Он будет функционировать до полного понимания застройщиком масштабов изменений, пояснили собеседники издания. В «С Нова» уточнили, что окончательное соглашение будет подписано после согласования концепции с минимущества Прикамья. Ранее передачей частникам стадиона «Трудовые резервы» заинтересовался глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Он поручил организовать проверку и предоставить доклад о результатах.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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