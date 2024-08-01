В Перми собственник снесет бывший кинотеатр «Искра» ради строительства жилья

02 августа 2024 в 05:54 Размер текста - 17 +

Пермский кинотеатр построили в 1971 году (архивное фото) Фото: Илья Московец © URA.RU В Мотовилихинском районе Перми собираются снести бывший кинотеатр «Искра» в рамках комплексного развития территории. На участке должно появиться жилье и другие инфраструктурные объекты. Владельцы заявили, что указанное здание вошло в зону реконструкции. «Здание бывшего пермского кинотеатра „Искра“ перешло в собственность компании „С Нова“ — партнера и технического заказчика проекта комплексного развития микрорайона Городские горки. ООО в выписке Росреестра числится правообладателем здания и участка по улице Макаренко, 31. Владельцы стадиона „Трудовые резервы“ (бизнесмены Максим и Артем Блиновы) при поддержке девелопера Nova собираются заняться комплексным развитием спортивного объекта и прилегающих к нему земель. Бывший кинотеатр расположен вблизи стадиона», — передает обобщенную информацию «Коммерсант-Прикамье». В данный момент площади бывшего кинотеатра занимает магазин одежды и обуви «Мир». Он будет функционировать до полного понимания застройщиком масштабов изменений, пояснили собеседники издания. В «С Нова» уточнили, что окончательное соглашение будет подписано после согласования концепции с минимущества Прикамья. Ранее передачей частникам стадиона «Трудовые резервы» заинтересовался глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Он поручил организовать проверку и предоставить доклад о результатах. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Мотовилихинском районе Перми собираются снести бывший кинотеатр «Искра» в рамках комплексного развития территории. На участке должно появиться жилье и другие инфраструктурные объекты. Владельцы заявили, что указанное здание вошло в зону реконструкции. «Здание бывшего пермского кинотеатра „Искра“ перешло в собственность компании „С Нова“ — партнера и технического заказчика проекта комплексного развития микрорайона Городские горки. ООО в выписке Росреестра числится правообладателем здания и участка по улице Макаренко, 31. Владельцы стадиона „Трудовые резервы“ (бизнесмены Максим и Артем Блиновы) при поддержке девелопера Nova собираются заняться комплексным развитием спортивного объекта и прилегающих к нему земель. Бывший кинотеатр расположен вблизи стадиона», — передает обобщенную информацию «Коммерсант-Прикамье». В данный момент площади бывшего кинотеатра занимает магазин одежды и обуви «Мир». Он будет функционировать до полного понимания застройщиком масштабов изменений, пояснили собеседники издания. В «С Нова» уточнили, что окончательное соглашение будет подписано после согласования концепции с минимущества Прикамья. Ранее передачей частникам стадиона «Трудовые резервы» заинтересовался глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Он поручил организовать проверку и предоставить доклад о результатах.