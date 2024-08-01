Крупные банки России повысили ставки по ипотеке после роста ставки ЦБ

02 августа 2024 в 04:52 Размер текста - 17 +

Ключевая ставка ЦБ выросла до 18% Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU В конце июля крупные российские банки подняли ставки по базовым ипотечным программам. Такое решение приняли минимум пять кредитных организаций на фоне увеличения ключевой ставки Центробанка РФ. Еще три участника рынка заявили, что рассматривают возможность повышения в ближайшем будущем. «Крупные банки России подняли ставки по базовым программам ипотеки в конце июля. В среднем увеличение составило 0,5—1,5 процентного пункта», — пишут «Известия», которые ознакомились с изменениями. По данным издания, в «Газпромбанке» ставка по ипотеке выросла до 22,5%. «ПСБ» увеличил проценты по ряду ипотечных программ, здесь базовая ставка равна 18,5%, но, судя по информации на сайте, без дополнительных условий она может составить 21%. «Совкомбанк» повысил проценты по базовым программам на 1 пункт. А в «Уралсибе» и «Ак Барс Банке» ипотечная ставка увеличилась до 19,9%. Средняя ставка по рыночной ипотеке за прошедшую неделю увеличилась до 18,9% годовых (изменилась и средняя максимальная ставка). При этом полная стоимость кредита выросла до 21,3% годовых, передают журналисты. В РФ повышение ключевой ставки произошло 26 июля. Глава Центробанка России Эльвира Набиуллина назвала контроль инфляции лучшим инструментом защиты доходов граждан. На фоне завершения программы льготной ипотеки на рынке недвижимости вновь расцвели серые схемы, заявила она. При этом инфляция в стране не снижается, как и темпы роста. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В конце июля крупные российские банки подняли ставки по базовым ипотечным программам. Такое решение приняли минимум пять кредитных организаций на фоне увеличения ключевой ставки Центробанка РФ. Еще три участника рынка заявили, что рассматривают возможность повышения в ближайшем будущем. «Крупные банки России подняли ставки по базовым программам ипотеки в конце июля. В среднем увеличение составило 0,5—1,5 процентного пункта», — пишут «Известия», которые ознакомились с изменениями. По данным издания, в «Газпромбанке» ставка по ипотеке выросла до 22,5%. «ПСБ» увеличил проценты по ряду ипотечных программ, здесь базовая ставка равна 18,5%, но, судя по информации на сайте, без дополнительных условий она может составить 21%. «Совкомбанк» повысил проценты по базовым программам на 1 пункт. А в «Уралсибе» и «Ак Барс Банке» ипотечная ставка увеличилась до 19,9%. Средняя ставка по рыночной ипотеке за прошедшую неделю увеличилась до 18,9% годовых (изменилась и средняя максимальная ставка). При этом полная стоимость кредита выросла до 21,3% годовых, передают журналисты. В РФ повышение ключевой ставки произошло 26 июля. Глава Центробанка России Эльвира Набиуллина назвала контроль инфляции лучшим инструментом защиты доходов граждан. На фоне завершения программы льготной ипотеки на рынке недвижимости вновь расцвели серые схемы, заявила она. При этом инфляция в стране не снижается, как и темпы роста.