Третьего погибшего вытащили из-под завалов разрушенного дома в Нижнем Тагиле. Видео

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Обрушение дома по улице Сибирская, 81 в Нижнем Тагиле. Нижний Тагил, мчс, нижний тагил, обрушение, последствия, спасатели, разбор завалов, ликвидация последствий, сибирская 81
Поисково-спасательные работы продолжаются Фото:
новость из сюжета
В Нижнем Тагиле обрушился жилой дом

Из-под завалов обрушившегося дома в Нижнем Тагиле вытащили третьего погибшего. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

«Спасатели из-под завалов извлекли еще одного погибшего. Всего, к сожалению, погибли 3 человека. Поисково-спасательные работы продолжаются», — говорится в заявлении. Личность жертвы не уточняется.

Ранее URA.RU писало, что под завалами могут находиться как минимум три человека — семилетний мальчик, 16-летняя девушка и мужчина. Всю актуальную информацию о ЧП агентство собирает в режиме онлайн.

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Из-под завалов обрушившегося дома в Нижнем Тагиле вытащили третьего погибшего. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС. «Спасатели из-под завалов извлекли еще одного погибшего. Всего, к сожалению, погибли 3 человека. Поисково-спасательные работы продолжаются», — говорится в заявлении. Личность жертвы не уточняется. Ранее URA.RU писало, что под завалами могут находиться как минимум три человека — семилетний мальчик, 16-летняя девушка и мужчина. Всю актуальную информацию о ЧП агентство собирает в режиме онлайн.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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