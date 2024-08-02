Поисково-спасательные работы продолжаются
новость из сюжетаВ Нижнем Тагиле обрушился жилой дом
Из-под завалов обрушившегося дома в Нижнем Тагиле вытащили третьего погибшего. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.
«Спасатели из-под завалов извлекли еще одного погибшего. Всего, к сожалению, погибли 3 человека. Поисково-спасательные работы продолжаются», — говорится в заявлении. Личность жертвы не уточняется.
Ранее URA.RU писало, что под завалами могут находиться как минимум три человека — семилетний мальчик, 16-летняя девушка и мужчина. Всю актуальную информацию о ЧП агентство собирает в режиме онлайн.
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