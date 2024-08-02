Из-под завалов обрушившейся пятиэтажки в Нижнем Тагиле вытащили мужчину. Видео

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Обрушение дома по улице Сибирская, 81 в Нижнем Тагиле. Нижний Тагил, мчс, нижний тагил, обрушение, последствия, строительная техника, спасатели, разбор завалов, ликвидация, сибирская 81
Работы продолжаются Фото:
новость из сюжета
В Нижнем Тагиле обрушился жилой дом

Из-под завалов обрушившегося дома в Нижнем Тагиле вытащили мужчину. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

«Специалисты МЧС России из-под завалов спасли мужчину. Работы продолжаются», — говорится в заявлении.

Ранее URA.RU сообщало о том, что на месте ЧП обрушившегося дома извлекли третьего погибшего. Всю актуальную информацию о ЧП агентство собирает в режиме онлайн.

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Из-под завалов обрушившегося дома в Нижнем Тагиле вытащили мужчину. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС. «Специалисты МЧС России из-под завалов спасли мужчину. Работы продолжаются», — говорится в заявлении. Ранее URA.RU сообщало о том, что на месте ЧП обрушившегося дома извлекли третьего погибшего. Всю актуальную информацию о ЧП агентство собирает в режиме онлайн.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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