Работы продолжаются
новость из сюжетаВ Нижнем Тагиле обрушился жилой дом
Из-под завалов обрушившегося дома в Нижнем Тагиле вытащили мужчину. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.
«Специалисты МЧС России из-под завалов спасли мужчину. Работы продолжаются», — говорится в заявлении.
Ранее URA.RU сообщало о том, что на месте ЧП обрушившегося дома извлекли третьего погибшего. Всю актуальную информацию о ЧП агентство собирает в режиме онлайн.
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