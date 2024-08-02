Происшествия Из-под завалов обрушившейся пятиэтажки в Нижнем Тагиле вытащили мужчину. Видео 02 августа 2024 в 05:17 Размер текста - 17 + Работы продолжаются Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета В Нижнем Тагиле обрушился жилой дом Из-под завалов обрушившегося дома в Нижнем Тагиле вытащили мужчину. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС. «Специалисты МЧС России из-под завалов спасли мужчину. Работы продолжаются», — говорится в заявлении. Ранее URA.RU сообщало о том, что на месте ЧП обрушившегося дома извлекли третьего погибшего. Всю актуальную информацию о ЧП агентство собирает в режиме онлайн. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Из-под завалов обрушившегося дома в Нижнем Тагиле вытащили мужчину. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС. «Специалисты МЧС России из-под завалов спасли мужчину. Работы продолжаются», — говорится в заявлении. Ранее URA.RU сообщало о том, что на месте ЧП обрушившегося дома извлекли третьего погибшего. Всю актуальную информацию о ЧП агентство собирает в режиме онлайн. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям