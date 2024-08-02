ТАСС: экс-заместитель Шойгу Булгаков начал сотрудничать со следствием

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Этап специальных учений материально-технического обеспечения на станции Адуй. Свердловская область, булгаков дмитрий
Булгаков настаивает на своей невиновности Фото:

Бывший заместитель министра обороны РФ генерал армии Дмитрий Булгаков, обвиняемый в коррупционных преступлениях, сотрудничает со следствием. Об этом сообщили в правоохранительных органах ТАСС.

«С момента задержания генерал армии Булгаков сотрудничает с органами предварительного следствия. По уголовному делу дает показания, пытаясь доказать свою непричастность к инкриминируемым ему преступлениям коррупционной направленности», — заявил источник агентства.

Генерал Булгаков продолжает настаивать на своей невиновности в деле о коррупции, несмотря на предъявленные ему обвинения. Он был задержан ранее по подозрению на причастность к хищениям «Военторгом».

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Бывший заместитель министра обороны РФ генерал армии Дмитрий Булгаков, обвиняемый в коррупционных преступлениях, сотрудничает со следствием. Об этом сообщили в правоохранительных органах ТАСС. «С момента задержания генерал армии Булгаков сотрудничает с органами предварительного следствия. По уголовному делу дает показания, пытаясь доказать свою непричастность к инкриминируемым ему преступлениям коррупционной направленности», — заявил источник агентства. Генерал Булгаков продолжает настаивать на своей невиновности в деле о коррупции, несмотря на предъявленные ему обвинения. Он был задержан ранее по подозрению на причастность к хищениям «Военторгом».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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