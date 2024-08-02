ТАСС: экс-заместитель Шойгу Булгаков начал сотрудничать со следствием

02 августа 2024 в 06:12 Размер текста - 17 +

Булгаков настаивает на своей невиновности Фото: Анна Майорова © URA.RU Бывший заместитель министра обороны РФ генерал армии Дмитрий Булгаков, обвиняемый в коррупционных преступлениях, сотрудничает со следствием. Об этом сообщили в правоохранительных органах ТАСС. «С момента задержания генерал армии Булгаков сотрудничает с органами предварительного следствия. По уголовному делу дает показания, пытаясь доказать свою непричастность к инкриминируемым ему преступлениям коррупционной направленности», — заявил источник агентства. Генерал Булгаков продолжает настаивать на своей невиновности в деле о коррупции, несмотря на предъявленные ему обвинения. Он был задержан ранее по подозрению на причастность к хищениям «Военторгом». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Бывший заместитель министра обороны РФ генерал армии Дмитрий Булгаков, обвиняемый в коррупционных преступлениях, сотрудничает со следствием. Об этом сообщили в правоохранительных органах ТАСС. «С момента задержания генерал армии Булгаков сотрудничает с органами предварительного следствия. По уголовному делу дает показания, пытаясь доказать свою непричастность к инкриминируемым ему преступлениям коррупционной направленности», — заявил источник агентства. Генерал Булгаков продолжает настаивать на своей невиновности в деле о коррупции, несмотря на предъявленные ему обвинения. Он был задержан ранее по подозрению на причастность к хищениям «Военторгом».