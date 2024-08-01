Экс-замминистра МО Булгакова проверят на причастность к хищениям «Военторгом»

01 августа 2024 в 11:50 Размер текста - 17 +

Булгакова проверят в причастности к хищениям руководителя «Военторга» Фото: Анна Майорова © URA.RU Бывший заместитель министра обороны Дмитрий Булгаков вовлечен в расследование крупных хищений, его деятельность будет проверена на предмет причастности к аферам с госконтрактами АО «Военторг», сообщает источник. Новость по теме Главу «Военторга» задержали из-за хищений у Минобороны: что известно о деле «В период, к которому относятся хищения, совершенные руководителем „Военторга“ при поставке армейских несессеров, вопросы материально-технического обеспечения Вооруженных сил РФ курировал замминистра обороны Дмитрий Булгаков. Он будет проверен на причастность к этой афере», — заявил источник, информацию передает ТАСС. Уточняется, что речь идет о хищениях 400 млн рублей при поставке армейских несессеров. По данным следствия, Булгаков также мог лоббировать интересы Грязинского пищевого комбината, заключавшего контракты на поставку сухих пайков по завышенным ценам. Ранее МВД сообщило о задержании руководителя «Военторга» и бенефициара подконтрольных организаций по обвинению в мошенничестве в крупном размере. Ранее сообщалось, что руководитель АО «Военторг» может столкнуться с лишением свободы на срок до 10 лет. Это максимальное наказание, предусмотренное Уголовным кодексом России за мошенничество в особо крупном размере. Тем не менее, санкции могут быть усилены, если в ходе расследования будут обнаружены дополнительные эпизоды преступной деятельности. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Бывший заместитель министра обороны Дмитрий Булгаков вовлечен в расследование крупных хищений, его деятельность будет проверена на предмет причастности к аферам с госконтрактами АО «Военторг», сообщает источник. «В период, к которому относятся хищения, совершенные руководителем „Военторга“ при поставке армейских несессеров, вопросы материально-технического обеспечения Вооруженных сил РФ курировал замминистра обороны Дмитрий Булгаков. Он будет проверен на причастность к этой афере», — заявил источник, информацию передает ТАСС. Уточняется, что речь идет о хищениях 400 млн рублей при поставке армейских несессеров. По данным следствия, Булгаков также мог лоббировать интересы Грязинского пищевого комбината, заключавшего контракты на поставку сухих пайков по завышенным ценам. Ранее МВД сообщило о задержании руководителя «Военторга» и бенефициара подконтрольных организаций по обвинению в мошенничестве в крупном размере. Ранее сообщалось, что руководитель АО «Военторг» может столкнуться с лишением свободы на срок до 10 лет. Это максимальное наказание, предусмотренное Уголовным кодексом России за мошенничество в особо крупном размере. Тем не менее, санкции могут быть усилены, если в ходе расследования будут обнаружены дополнительные эпизоды преступной деятельности.