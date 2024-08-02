РИАН: в Россию вернулся пожизненно осужденный в ФРГ экс-сотрудник ФСБ Красиков

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В РФ вернулся Вадим Красиков после отбывания наказания в ФРГ
В РФ вернулся Вадим Красиков после отбывания наказания в ФРГ Фото:

В Россию вернулся бывший сотрудник ФСБ Вадим Красиков, ранее отбывавший пожизненный срок в Германии. Его вернули в рамках проведенного обмена заключенными. Об этом сообщают журналисты, ссылаясь на источник. 

«В рамках обмена на родину вернулся находившийся в ФРГ и отбывавший пожизненное наказание гражданин РФ, известный под фамилией Красиков», — сказал источник. Его слова передает РИА Новости. 

Накануне Россия и США, при поддержке ряда стран Запада, провели обмен заключенными. Всего было обменяно 26 человек. URA.RU писало об этом подробнее в отдельном материале.

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В Россию вернулся бывший сотрудник ФСБ Вадим Красиков, ранее отбывавший пожизненный срок в Германии. Его вернули в рамках проведенного обмена заключенными. Об этом сообщают журналисты, ссылаясь на источник.  «В рамках обмена на родину вернулся находившийся в ФРГ и отбывавший пожизненное наказание гражданин РФ, известный под фамилией Красиков», — сказал источник. Его слова передает РИА Новости.  Накануне Россия и США, при поддержке ряда стран Запада, провели обмен заключенными. Всего было обменяно 26 человек. URA.RU писало об этом подробнее в отдельном материале.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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