РИАН: в Россию вернулся пожизненно осужденный в ФРГ экс-сотрудник ФСБ Красиков

В РФ вернулся Вадим Красиков после отбывания наказания в ФРГ
В Россию вернулся бывший сотрудник ФСБ Вадим Красиков, ранее отбывавший пожизненный срок в Германии. Его вернули в рамках проведенного обмена заключенными. Об этом сообщают журналисты, ссылаясь на источник.
«В рамках обмена на родину вернулся находившийся в ФРГ и отбывавший пожизненное наказание гражданин РФ, известный под фамилией Красиков», — сказал источник. Его слова передает РИА Новости.
Накануне Россия и США, при поддержке ряда стран Запада, провели обмен заключенными. Всего было обменяно 26 человек. URA.RU писало об этом подробнее в отдельном материале.
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