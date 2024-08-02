На Украине резко ответили мэру Одессы про «обнуление» города

Глава Одесской ОВА Кипер поддержал идею переименования улиц

02 августа 2024 в 08:27 Размер текста - 17 +

По словам Кипера, Одесса была и будет только украинским городом Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Одессе не место улицам в честь людей, которые воспевали СССР. Об этом заявил глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер, отвечая на слова мэра города Геннадия Труханова. Мэр заявил, что переименование улиц — это «обнуление» истории города. «В нынешних реалиях в украинском городе не место улицам в честь людей, которые получали из рук [президента России Владимира] Путина медали, или сотрудничали с КГБ, или воспевали Советский Союз с империей», — написал Кипер у себя в telegram-канале. Он категорично заявил, что Одесса «была и будет только украинским городом», и предложил тем, кому «хочется погулять по городу с имперскими названиями улиц», съездить в Москву. Мэр Одессы Геннадий Труханов заявил, что переименование исторических улиц Одессы «обнуляет» город, пишет Lenta.ru . Политика «деколонизации», по словам Труханова, заставляет одесситов отказаться от всего того, что сделало их город мировым брендом. В конце июля появилась информации о переименовании 84 улицы в Одессе. Так, будут переименованы улицы Пушкинская и Паустовского и проспект Гагарина. Это не первый инцидент с переименованием улиц на Украине. Так, в Никополе на Украине переименовали улицу в честь нациста и соучастника Холокоста Петра Дяченко. Как подчеркнула официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, переименование улиц в честь нацистских преступников не сойдет с рук Киеву. Президент РФ Владимир Путин в ходе прямой линии в декабре 2023 года назвал Одессу русским городом. Он подчеркнул, что весь юго-восток Украины всегда был пророссийским. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Одессе не место улицам в честь людей, которые воспевали СССР. Об этом заявил глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер, отвечая на слова мэра города Геннадия Труханова. Мэр заявил, что переименование улиц — это «обнуление» истории города. «В нынешних реалиях в украинском городе не место улицам в честь людей, которые получали из рук [президента России Владимира] Путина медали, или сотрудничали с КГБ, или воспевали Советский Союз с империей», — написал Кипер у себя в telegram-канале. Он категорично заявил, что Одесса «была и будет только украинским городом», и предложил тем, кому «хочется погулять по городу с имперскими названиями улиц», съездить в Москву. Мэр Одессы Геннадий Труханов заявил, что переименование исторических улиц Одессы «обнуляет» город, пишет Lenta.ru. Политика «деколонизации», по словам Труханова, заставляет одесситов отказаться от всего того, что сделало их город мировым брендом. В конце июля появилась информации о переименовании 84 улицы в Одессе. Так, будут переименованы улицы Пушкинская и Паустовского и проспект Гагарина. Это не первый инцидент с переименованием улиц на Украине. Так, в Никополе на Украине переименовали улицу в честь нациста и соучастника Холокоста Петра Дяченко. Как подчеркнула официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, переименование улиц в честь нацистских преступников не сойдет с рук Киеву. Президент РФ Владимир Путин в ходе прямой линии в декабре 2023 года назвал Одессу русским городом. Он подчеркнул, что весь юго-восток Украины всегда был пророссийским.