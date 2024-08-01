01 августа 2024

Лесопарковый маньяк вышел из челябинской колонии

Из челябинской колонии освободился охранник, осужденный за серию убийств
© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт Тюрьма. Тюмень, колючая проволока, колония, тюрьма
Мужчина отсидел 20 лет, но не признал свою вину в преступлениях Фото:

Бывший охранник ЮУргУ Алексей Корочкин, осужденный за серию убийств и изнасилований в Челябинске и прозванный «лесопарковым маньяком», утром 2 августа вышел из колонии Копейска. Спустя 20 лет после трагических событий Корочкин отказывается признавать свою вину.

«Корочкина вывели рано утром из Колонии Копейска. Конвой посадил его в машину, и она сразу уже уехала», — пишет сайт «74 ру».

Спустя 20 лет, отсидев свой срок, бывший военный Корочкин считает себя непричастным к убийствам и изнасилованиям. Ранее Корочкин сообщал, что его признали виновным в двойном убийстве и изнасиловании, совершенных в то время, когда он уже год находился в СИЗО. Осужденный также указывает на недостаточность улик. По его словам, он был согласен на анализ мазка спермы, чтобы доказать невиновность, но процедуру так и не сделали.

В 2023 году в деле появились новые улики. В Челябинске умер старый охотник, и его сейф оказался у правоохранительных органов. Экспертиза показала, что один из пистолетов пенсионера и был оружием «маньяка с Лесопарковой». Расследование возобновили, а обвинения будут рассматривать заново.

Корочкина задержали в 2004 году после серии нападений на влюбленных в городском бору. Убийцу прозвали «лесопарковым маньяком», он насиловал женщин и стрелял в мужчин. Сам Корочкин в то время работал охранником в ЮУрГУ и жил вблизи леса. Одна из пострадавших во время опознания указала на Корочкина, заявив, что именно этот человек напал на нее и ее друга. Мужчину приговорили к 20 годам колонии, но так и не нашли у него оружие.

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Бывший охранник ЮУргУ Алексей Корочкин, осужденный за серию убийств и изнасилований в Челябинске и прозванный «лесопарковым маньяком», утром 2 августа вышел из колонии Копейска. Спустя 20 лет после трагических событий Корочкин отказывается признавать свою вину. «Корочкина вывели рано утром из Колонии Копейска. Конвой посадил его в машину, и она сразу уже уехала», — пишет сайт «74 ру». Спустя 20 лет, отсидев свой срок, бывший военный Корочкин считает себя непричастным к убийствам и изнасилованиям. Ранее Корочкин сообщал, что его признали виновным в двойном убийстве и изнасиловании, совершенных в то время, когда он уже год находился в СИЗО. Осужденный также указывает на недостаточность улик. По его словам, он был согласен на анализ мазка спермы, чтобы доказать невиновность, но процедуру так и не сделали. В 2023 году в деле появились новые улики. В Челябинске умер старый охотник, и его сейф оказался у правоохранительных органов. Экспертиза показала, что один из пистолетов пенсионера и был оружием «маньяка с Лесопарковой». Расследование возобновили, а обвинения будут рассматривать заново. Корочкина задержали в 2004 году после серии нападений на влюбленных в городском бору. Убийцу прозвали «лесопарковым маньяком», он насиловал женщин и стрелял в мужчин. Сам Корочкин в то время работал охранником в ЮУрГУ и жил вблизи леса. Одна из пострадавших во время опознания указала на Корочкина, заявив, что именно этот человек напал на нее и ее друга. Мужчину приговорили к 20 годам колонии, но так и не нашли у него оружие.
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