Лесопарковый маньяк вышел из челябинской колонии

Из челябинской колонии освободился охранник, осужденный за серию убийств

02 августа 2024 в 07:54 Размер текста - 17 +

Мужчина отсидел 20 лет, но не признал свою вину в преступлениях Фото: Денис Моргунов © URA.RU Бывший охранник ЮУргУ Алексей Корочкин, осужденный за серию убийств и изнасилований в Челябинске и прозванный «лесопарковым маньяком», утром 2 августа вышел из колонии Копейска. Спустя 20 лет после трагических событий Корочкин отказывается признавать свою вину. «Корочкина вывели рано утром из Колонии Копейска. Конвой посадил его в машину, и она сразу уже уехала», — пишет сайт «74 ру». Спустя 20 лет, отсидев свой срок, бывший военный Корочкин считает себя непричастным к убийствам и изнасилованиям. Ранее Корочкин сообщал, что его признали виновным в двойном убийстве и изнасиловании, совершенных в то время, когда он уже год находился в СИЗО. Осужденный также указывает на недостаточность улик. По его словам, он был согласен на анализ мазка спермы, чтобы доказать невиновность, но процедуру так и не сделали. В 2023 году в деле появились новые улики. В Челябинске умер старый охотник, и его сейф оказался у правоохранительных органов. Экспертиза показала, что один из пистолетов пенсионера и был оружием «маньяка с Лесопарковой». Расследование возобновили, а обвинения будут рассматривать заново. Корочкина задержали в 2004 году после серии нападений на влюбленных в городском бору. Убийцу прозвали «лесопарковым маньяком», он насиловал женщин и стрелял в мужчин. Сам Корочкин в то время работал охранником в ЮУрГУ и жил вблизи леса. Одна из пострадавших во время опознания указала на Корочкина, заявив, что именно этот человек напал на нее и ее друга. Мужчину приговорили к 20 годам колонии, но так и не нашли у него оружие. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Бывший охранник ЮУргУ Алексей Корочкин, осужденный за серию убийств и изнасилований в Челябинске и прозванный «лесопарковым маньяком», утром 2 августа вышел из колонии Копейска. Спустя 20 лет после трагических событий Корочкин отказывается признавать свою вину. «Корочкина вывели рано утром из Колонии Копейска. Конвой посадил его в машину, и она сразу уже уехала», — пишет сайт «74 ру». Спустя 20 лет, отсидев свой срок, бывший военный Корочкин считает себя непричастным к убийствам и изнасилованиям. Ранее Корочкин сообщал, что его признали виновным в двойном убийстве и изнасиловании, совершенных в то время, когда он уже год находился в СИЗО. Осужденный также указывает на недостаточность улик. По его словам, он был согласен на анализ мазка спермы, чтобы доказать невиновность, но процедуру так и не сделали. В 2023 году в деле появились новые улики. В Челябинске умер старый охотник, и его сейф оказался у правоохранительных органов. Экспертиза показала, что один из пистолетов пенсионера и был оружием «маньяка с Лесопарковой». Расследование возобновили, а обвинения будут рассматривать заново. Корочкина задержали в 2004 году после серии нападений на влюбленных в городском бору. Убийцу прозвали «лесопарковым маньяком», он насиловал женщин и стрелял в мужчин. Сам Корочкин в то время работал охранником в ЮУрГУ и жил вблизи леса. Одна из пострадавших во время опознания указала на Корочкина, заявив, что именно этот человек напал на нее и ее друга. Мужчину приговорили к 20 годам колонии, но так и не нашли у него оружие.