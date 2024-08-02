Развожаев сообщил о падении части ракеты ATACMS на жилой дом Севастополя

02 августа 2024 в 07:52 Размер текста - 17 +

В Севастополе часть ракеты ATACMS упала на крышу жилого дома Фото: U.S. Army В Севастополе часть американской ракеты ATACMS упала на крышу жилого дома. До этого российские средства ПВО сбили четыре воздушные цели над городом. Об этом рассказал губернатор региона Михаил Развозжаев. «После обследования одного из домов на улице Симонка выяснилось, что на крышу девятиэтажного дома упали не части БПЛА, а сбитая фугасная часть ракеты ATACMS», — написал Развозжаев в своем telegram-канале. Он добавил, что обломок, пробив крышу, застрял на техническом этаже здания, поэтому пострадавших нет. Ночью были поражены четыре воздушные цели над городом. Развозжаев также отмечал, что в ходе вражеской атаки была повреждена линия электропередачи, но о пострадавших людях ничего не сообщалось. Губернатор также говорил, что часть рухнувшей ракеты может быть уничтожена пиротехниками на месте. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Севастополе часть американской ракеты ATACMS упала на крышу жилого дома. До этого российские средства ПВО сбили четыре воздушные цели над городом. Об этом рассказал губернатор региона Михаил Развозжаев. «После обследования одного из домов на улице Симонка выяснилось, что на крышу девятиэтажного дома упали не части БПЛА, а сбитая фугасная часть ракеты ATACMS», — написал Развозжаев в своем telegram-канале. Он добавил, что обломок, пробив крышу, застрял на техническом этаже здания, поэтому пострадавших нет. Ночью были поражены четыре воздушные цели над городом. Развозжаев также отмечал, что в ходе вражеской атаки была повреждена линия электропередачи, но о пострадавших людях ничего не сообщалось. Губернатор также говорил, что часть рухнувшей ракеты может быть уничтожена пиротехниками на месте.