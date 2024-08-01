Застройщики Тюмени теряют ипотечных клиентов после роста ключевой ставки

На рынке недвижимости упадет количество новых объектов Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Рынок недвижимости Тюмени теряет покупателей с ипотекой, так как в период высокой ключевой ставки этот инструмент приобретения жилья стал очень дорогим. О том, как застройщики будут реализовывать объекты, рассказала РБК Тюмень финансовый консультант Татьяна Волкова.

«После повышения ключевой ставки на рынке сейчас шоковое состояние, потому что это является угрозой потери покупателей с ипотекой. В периоде высокой ключевой ставки ипотека будет оставаться очень дорогим инструментом. Именно в августе застройщики начнут запускать маркетинговые инструменты и программы, направленные на привлечение покупателей», — поделилась мнением эксперт.

Она отметила, что на первое место у застройщиков может выйти рассрочка. Также рынку необходимы новые льготные программы, так как те, что есть, покрывают малый процент населения.

Главный аналитик по ценообразованию и продажам ГК «Меридиан» Галина Мешалкина в беседе с РБК Тюмень сообщила, что грядет сокращение новых жилых объектов. Она добавила, что снижения цен тюменцам ждать не стоит, а в ближайшие месяцы количество сделок с недвижимостью будет минимальным за весь 2024 год.

Банк России ранее повысил ключевую ставку до 18% годовых, то есть на 200 базисных пунктов, передает деловое издание «Взгляд». Глава регулятора Эльвира Набиуллина сообщила, что ЦБ не планирует снижать уровень ключевой ставки до конца 2024 года, а ее уровень будет оставаться высоким еще длительное время, сообщает «Национальная служба новостей». При этом девелоперы считают, что данное решение не будет оказывать серьезного влияния на рынок новостроек, так как уже при ключевой ставке в 16% ипотека фактически была недоступна.