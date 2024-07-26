Повышение ключевой ставки не окажет особого влияния на рынок новостроек

Повышение ЦБ РФ ключевой ставки до 18% годовых не будет оказывать серьезного влияния на рынок новостроек. Это связано с тем, что ранее фактически были недоступны ипотечные кредиты на рыночных условиях, сообщили в пресс-службе девелоперской компании «Брусника».
«Решение было ожидаемым. На отрасль оно едва ли окажет заметное влияние», — заявили девелоперы, отметив, что рыночная ипотека фактически была недоступна в период ключевой ставки в размере 16%. Информацию передает РИА Новости.
Кроме того, вице-президент по маркетингу и продажам компании Dogma Илья Витковский выразил мнение о том, что ключевая ставка в размере 16% уже достигла критического уровня для рыночной ипотеки. Это негативно сказывается на доступности жилищного кредитования.
Также заместитель генерального директора по коммерческим вопросам и связям с общественностью группы компаний «Садовое кольцо» Илья Колунов заявил, что возможные последствия повышения ключевой ставки на 2% приведут к увеличению стоимости ипотечных кредитов на 3%. Однако, по его словам, это не окажет влияния на спрос и продажи.
Ранее Банк России повысил ключевую ставку до 18% годовых, то есть на 200 базисных пунктов, передает деловое издание «Взгляд». Глава регулятора Эльвира Набиуллина сообщила, что ЦБ не планирует снижать уровень ключевой ставки до конца 2024 года. Ставка будет оставаться высокой еще длительное время, пишет «Национальная служба новостей».
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.