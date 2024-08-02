В Пермском крае грузовик въехал в поезд Новый Уренгой — Москва

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Столкновение грузовика с пассажирским составом. ХМАО, камаз, дтп, авария, поезд
ЧП произошло в Горнозаводском округе Фото:
новость из сюжета
В Пермском крае пассажирский поезд столкнулся с грузовиком

В Пермском крае грузовой автомобиль столкнулся с поездом, следовавшим по маршруту Новый Уренгой — Москва. Происшествие случилось в Горнозаводском округе.

«Сегодня утром в пассажирский поезд, следовавший по маршруту Новый Уренгой — Москва, въехал грузовик», — пишет «Комсомольская правда Пермь». Информации о пострадавших пока нет.

URA.RU направило запрос в Межрегиональное следственное управление на транспорте СК России на транспорте. Ответ на него ожидается.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Пермском крае грузовой автомобиль столкнулся с поездом, следовавшим по маршруту Новый Уренгой — Москва. Происшествие случилось в Горнозаводском округе. «Сегодня утром в пассажирский поезд, следовавший по маршруту Новый Уренгой — Москва, въехал грузовик», — пишет «Комсомольская правда Пермь». Информации о пострадавших пока нет. URA.RU направило запрос в Межрегиональное следственное управление на транспорте СК России на транспорте. Ответ на него ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...