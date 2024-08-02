В Пермском крае грузовик въехал в поезд Новый Уренгой — Москва

02 августа 2024 в 09:55 Размер текста - 17 +

ЧП произошло в Горнозаводском округе Фото: Александр Елизаров © URA.RU новость из сюжета В Пермском крае пассажирский поезд столкнулся с грузовиком В Пермском крае грузовой автомобиль столкнулся с поездом, следовавшим по маршруту Новый Уренгой — Москва. Происшествие случилось в Горнозаводском округе. «Сегодня утром в пассажирский поезд, следовавший по маршруту Новый Уренгой — Москва, въехал грузовик», — пишет «Комсомольская правда Пермь». Информации о пострадавших пока нет. URA.RU направило запрос в Межрегиональное следственное управление на транспорте СК России на транспорте. Ответ на него ожидается. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Пермском крае грузовой автомобиль столкнулся с поездом, следовавшим по маршруту Новый Уренгой — Москва. Происшествие случилось в Горнозаводском округе. «Сегодня утром в пассажирский поезд, следовавший по маршруту Новый Уренгой — Москва, въехал грузовик», — пишет «Комсомольская правда Пермь». Информации о пострадавших пока нет. URA.RU направило запрос в Межрегиональное следственное управление на транспорте СК России на транспорте. Ответ на него ожидается.