В Пермском крае грузовик въехал в поезд Новый Уренгой — Москва

ЧП произошло в Горнозаводском округе
новость из сюжетаВ Пермском крае пассажирский поезд столкнулся с грузовиком
В Пермском крае грузовой автомобиль столкнулся с поездом, следовавшим по маршруту Новый Уренгой — Москва. Происшествие случилось в Горнозаводском округе.
«Сегодня утром в пассажирский поезд, следовавший по маршруту Новый Уренгой — Москва, въехал грузовик», — пишет «Комсомольская правда Пермь». Информации о пострадавших пока нет.
URA.RU направило запрос в Межрегиональное следственное управление на транспорте СК России на транспорте. Ответ на него ожидается.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.