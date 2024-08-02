В Турции заблокировали доступ к Instagram* (деятельность запрещена в РФ, принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России). Это решение приняло управление информационных технологий и коммуникаций (BTK) страны.
«31 июля директор по связям с общественностью Фахреттин Алтун опубликовал сообщение с соболезнованиями в связи со смертью Хание в социальной сети. Он также решительно осуждает социальную сеть Instagram. Это очень явная и очевидная попытка цензуры», — сообщили в
После этого поста директора Алтуна управление информационных технологий и коммуникаций заблокировало доступ к Instagram в Турции. Никаких объяснений относительно того, почему была введена блокировка доступа и как долго она продлится, пока не дано.
В марте 2022 года Роскомнадзор обвинил Instagram в геноциде. Затем его полностью заблокировали в России.
* деятельность соцсети запрещена в РФ, принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России
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