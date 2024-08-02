Появились подробности столкновения поезда с грузовиком в Пермском крае

Водитель грузовика пострадал после столкновения с поездом в Пермском крае

02 августа 2024 в 10:07 Размер текста - 17 +

Поезд и грузовик столкнулись в Пермском крае Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета В Пермском крае пассажирский поезд столкнулся с грузовиком В Горнозаводском районе Пермского края столкнулись пассажирский поезд Новый Уренгой — Москва и грузовик. В аварии пострадал водитель грузовика, ему сейчас оказывается помощь. Об этом URA.RU рассказал источник, знакомый с ситуацией. «Машинист поезда применил экстренное торможение, но все равно столкнулся с грузовиком. Водителю грузовика сейчас оказывают помощь. Больше пострадавших, по предварительным данным, нет», — уточнил собеседник агентства. Отмечается, что пассажиры поезда не пострадали. Локомотив исправен и может продолжать движение. Ни один вагон с рельсов не сошел. В пресс-службе Центрального МСУТ на транспорте сообщили, что в ближайшее время прокомментируют произошедшее. Также запрос направлен в министерство здравоохранения Пермского края. Обновлено: В Пермском ЛО МВД на транспорте сообщили, что сообщение о столкновении поступило в 07:35. По предварительным данным, пострадавших в результате столкновения нет. На место выехали оперативные службы. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Горнозаводском районе Пермского края столкнулись пассажирский поезд Новый Уренгой — Москва и грузовик. В аварии пострадал водитель грузовика, ему сейчас оказывается помощь. Об этом URA.RU рассказал источник, знакомый с ситуацией. «Машинист поезда применил экстренное торможение, но все равно столкнулся с грузовиком. Водителю грузовика сейчас оказывают помощь. Больше пострадавших, по предварительным данным, нет», — уточнил собеседник агентства. Отмечается, что пассажиры поезда не пострадали. Локомотив исправен и может продолжать движение. Ни один вагон с рельсов не сошел. В пресс-службе Центрального МСУТ на транспорте сообщили, что в ближайшее время прокомментируют произошедшее. Также запрос направлен в министерство здравоохранения Пермского края. Обновлено: В Пермском ЛО МВД на транспорте сообщили, что сообщение о столкновении поступило в 07:35. По предварительным данным, пострадавших в результате столкновения нет. На место выехали оперативные службы.