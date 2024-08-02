Семья осужденного в РФ американца Фогела обвинила США в двойных стандартах

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Семья Марка Фогела недовольна, что его не вернули домой в США после обмена заключенными с Россией Фото:

США не включили в список на обмен заключенных с Россией своего гражданина Марка Фогела, тем самым продемонстрировав двойные стандарты. С таким заявлением выступила семья Фогеля. Он был осужден в РФ за контрабанду наркотиков.

«Непостижимо, что правительство США, которое добилось освобождения других американцев… отказалось сделать то же самое для Марка Фогела. Такая вопиющая несправедливость и безразличие недопустимы. Это неправильно и нечестно, сопровождается двойными стандартами», — говорится в их заявлении. Сообщение передает ТАСС. Родные Фогела также обратили внимание на тот факт, что Вашингтон включил в список на обмен даже иностранцев, которые были осуждены гораздо позже Марка.

Марк Фогел был задержан в августе 2021 года в Москве. В аэропорту Шереметьево его остановили сотрудники таможни после реакции служебных собак. При обыске у Фогела обнаружили марихуану и гашишное масло. Он был приговорен к 14 годам заключения. Ранее он занимал должность сотрудника посольства США в России. По одной из версий, он мог использовать свой дипломатический статус для контрабанды наркотиков.

Масштабный обмен заключенными между Россией и Западом, включая США, был произведен 1 августа. В ходе него из заключения в России вернулись 16 человек. Среди них американцы Эван Гершкович и Пол Уилан, обвиненные в шпионаже.

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США не включили в список на обмен заключенных с Россией своего гражданина Марка Фогела, тем самым продемонстрировав двойные стандарты. С таким заявлением выступила семья Фогеля. Он был осужден в РФ за контрабанду наркотиков. «Непостижимо, что правительство США, которое добилось освобождения других американцев… отказалось сделать то же самое для Марка Фогела. Такая вопиющая несправедливость и безразличие недопустимы. Это неправильно и нечестно, сопровождается двойными стандартами», — говорится в их заявлении. Сообщение передает ТАСС. Родные Фогела также обратили внимание на тот факт, что Вашингтон включил в список на обмен даже иностранцев, которые были осуждены гораздо позже Марка. Марк Фогел был задержан в августе 2021 года в Москве. В аэропорту Шереметьево его остановили сотрудники таможни после реакции служебных собак. При обыске у Фогела обнаружили марихуану и гашишное масло. Он был приговорен к 14 годам заключения. Ранее он занимал должность сотрудника посольства США в России. По одной из версий, он мог использовать свой дипломатический статус для контрабанды наркотиков. Масштабный обмен заключенными между Россией и Западом, включая США, был произведен 1 августа. В ходе него из заключения в России вернулись 16 человек. Среди них американцы Эван Гершкович и Пол Уилан, обвиненные в шпионаже.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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