Третья попытка выбрать мэра Нефтеюганска (ХМАО) провалилась. Влиятельным политическим кланам не удалось достичь консенсуса, об этом URA.RU сообщил источник в политическом истеблишменте ХМАО.
«Переговоры ни к чему не привели. Команда теневого мэра Нефтеюганска и депутата думы ХМАО Степана Пыталева, по слухам, отказалась поддерживать и.о. главы ветслужбы Дину Кузьмину (креатуру внутриполитического блока). Окружные власти, чтобы сохранить лицо, приняли негласное решение об отмене выборов», — отмечает инсайдер.
Дозвониться до директора департамента внутренней политики ХМАО Натальи Гулиной, которая являлась одним из членов конкурсной комиссии по выборам главы Нефтеюганска, журналисту агентства не удалось. Она не ответила на телефонный звонок. Пыталев также не ответил на звонок корреспондента URA.RU.
Ранее URA.RU сообщало, что очередная попытка провести выборы в Нефтеюганске может быть сорвана из-за разности взглядов политэлит на то, кто должен стать мэром. Прежняя градоначальница Эльвира Бугай ушла в отставку в апреле.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей ХМАО? Подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки»!