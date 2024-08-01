В Челябинске 2 августа на территории мемориала «Вечный огонь» прошло возложение цветов в честь Дня ВДВ. Также челябинские десантники промаршировали на площади Революции. С Днем Воздушно-десантных войск мужчин поздравил вице-губернатор Алексей Фартыгин, сообщает корреспондент URA.RU с места событий.
«От себя лично и от имени губернатора Челябинской области Алексея Текслера поздравляю вас с днем воздушно-десантных войск. Верность долгу и присяге, сила духа, отвага и мужество — качества, которые всегда отличали тех, кто предан девизу „Никто, кроме нас“. Эти ратные, патриотические традиции достойно продолжают десантники, участвующие в специальной военной операции. Они с честью решают поставленные задачи, проявляют мужество и отвагу, силу духа и несгибаемый характер, плечом к плечу со своими товарищами защищают Россию», — сказал Алексей Фартыгин.
Корреспондент URA.RU передает, что колонна десантников в тельняшках и голубых беретах с флагами ВДВ прошли от площади Революции, где произнесли трехкратное «Ура!», до Вечного огня. Вместе со своими семьями они возложили цветы и почтили память погибших товарищей.
Ранее сообщалось, что из-за празднования дня ВДВ в Челябинске в центре будут отменены трамваи и автобус. Заявлялось, что движение будет перекрыто два раза — утром и вечером. С 18:30 до 21:30 будет закрыто движение по Цвиллинга от Орджоникидзе до улицы Лазаретной.
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