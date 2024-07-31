В центре Челябинска отменят транспорт на День ВДВ

В Челябинске завтра, 2 августа, будут отменены трамваи и автобус в центре города для празднования Дня железнодорожников и Дня ВДВ. Об этом сообщили в ОГКУ «Челябинский общественный транспорт».
«2 августа трамваи 3, 5, 7, 16 и автобус 18 временно изменят маршруты. На время празднования Дня ВДВ и Дня железнодорожника в пятницу движение ограничат два раза: с 11:00 до 11:20 транспорт не сможет проехать по Цвиллинга от Коммуны до проспекта Ленина; с 18:30 до 21:30 будет закрыто движение по Цвиллинга от Орджоникидзе до Лазаретной», — уточнили в пресс-службе организации.
Автобус №18 с утра объедет перекрытый участок по улицам Карла Маркса и Свободы. Трамваи утром и вечером также будут объезжать перекрытые участки.
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