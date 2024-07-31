31 июля 2024

В центре Челябинска отменят транспорт на День ВДВ

© Служба новостей «URA.RU»
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День ВДВ. Челябинск, десантники, голубые береты, день вдв, военно-воздушные силы
В Челябинске с утра и вечером перекроют движение транспорта Фото:

В Челябинске завтра, 2 августа, будут отменены трамваи и автобус в центре города для празднования Дня железнодорожников и Дня ВДВ. Об этом сообщили в ОГКУ «Челябинский общественный транспорт».

«2 августа трамваи 3, 5, 7, 16 и автобус 18 временно изменят маршруты. На время празднования Дня ВДВ и Дня железнодорожника в пятницу движение ограничат два раза: с 11:00 до 11:20 транспорт не сможет проехать по Цвиллинга от Коммуны до проспекта Ленина; с 18:30 до 21:30 будет закрыто движение по Цвиллинга от Орджоникидзе до Лазаретной», — уточнили в пресс-службе организации.

Автобус №18 с утра объедет перекрытый участок по улицам Карла Маркса и Свободы. Трамваи утром и вечером также будут объезжать перекрытые участки.

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В Челябинске завтра, 2 августа, будут отменены трамваи и автобус в центре города для празднования Дня железнодорожников и Дня ВДВ. Об этом сообщили в ОГКУ «Челябинский общественный транспорт». «2 августа трамваи 3, 5, 7, 16 и автобус 18 временно изменят маршруты. На время празднования Дня ВДВ и Дня железнодорожника в пятницу движение ограничат два раза: с 11:00 до 11:20 транспорт не сможет проехать по Цвиллинга от Коммуны до проспекта Ленина; с 18:30 до 21:30 будет закрыто движение по Цвиллинга от Орджоникидзе до Лазаретной», — уточнили в пресс-службе организации. Автобус №18 с утра объедет перекрытый участок по улицам Карла Маркса и Свободы. Трамваи утром и вечером также будут объезжать перекрытые участки.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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