В центре Челябинска отменят транспорт на День ВДВ

01 августа 2024 в 09:47 Размер текста - 17 +

В Челябинске с утра и вечером перекроют движение транспорта Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинске завтра, 2 августа, будут отменены трамваи и автобус в центре города для празднования Дня железнодорожников и Дня ВДВ. Об этом сообщили в ОГКУ «Челябинский общественный транспорт». «2 августа трамваи 3, 5, 7, 16 и автобус 18 временно изменят маршруты. На время празднования Дня ВДВ и Дня железнодорожника в пятницу движение ограничат два раза: с 11:00 до 11:20 транспорт не сможет проехать по Цвиллинга от Коммуны до проспекта Ленина; с 18:30 до 21:30 будет закрыто движение по Цвиллинга от Орджоникидзе до Лазаретной», — уточнили в пресс-службе организации. Автобус №18 с утра объедет перекрытый участок по улицам Карла Маркса и Свободы. Трамваи утром и вечером также будут объезжать перекрытые участки. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Челябинске завтра, 2 августа, будут отменены трамваи и автобус в центре города для празднования Дня железнодорожников и Дня ВДВ. Об этом сообщили в ОГКУ «Челябинский общественный транспорт». «2 августа трамваи 3, 5, 7, 16 и автобус 18 временно изменят маршруты. На время празднования Дня ВДВ и Дня железнодорожника в пятницу движение ограничат два раза: с 11:00 до 11:20 транспорт не сможет проехать по Цвиллинга от Коммуны до проспекта Ленина; с 18:30 до 21:30 будет закрыто движение по Цвиллинга от Орджоникидзе до Лазаретной», — уточнили в пресс-службе организации. Автобус №18 с утра объедет перекрытый участок по улицам Карла Маркса и Свободы. Трамваи утром и вечером также будут объезжать перекрытые участки.