Кремль — URA.RU: изменения условий IT-ипотеки приняты, чтобы пресечь злоупотребления

Кремль: изменения условий IT-ипотеки приняты, чтобы пресечь злоупотребления
© Служба новостей «URA.RU»
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Прессекретарь президента России Дмитрий Песков на пресс-конференции по окончанию голосования на выборах 2024. Москва, песков дмитрий, топ
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ответил на вопрос URA.RU Фото:

Решение об изменениях в льготной ипотеке для IT-специалистов принято с целью пресечь злоупотребления. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Те специалисты, которые хотят работать [в России], у них никаких проблем возникать не будет. Чего греха таить, наверняка есть такие люди, желающие злоупротребить таким льготным режимом», — ответил Песков на вопрос URA.RU о продлении льготного кредитования для IT-специалистов и информацию про запрет специалистам покидать сферу IT до погашения займа. Представитель Кремля добавил, что для пресечения таких злоупотреблений было принято соответствующее правило.

В конце июля правительство России приняло решение о продлении программы льготной ипотеки для IT-специалистов до 2030 года. Предельная ставка по такому займу составит до 6%, а максимальный размер кредита установлен на уровне до 9 миллионов рублей. По новым условиям ипотеки, специалист должен до ее погашения работать в IT-компании. Также он сможет сменить место работы и сохранить ставку. Для этого ему нужно устроиться в течение полугода в аналогичную компанию.

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Решение об изменениях в льготной ипотеке для IT-специалистов принято с целью пресечь злоупотребления. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. «Те специалисты, которые хотят работать [в России], у них никаких проблем возникать не будет. Чего греха таить, наверняка есть такие люди, желающие злоупротребить таким льготным режимом», — ответил Песков на вопрос URA.RU о продлении льготного кредитования для IT-специалистов и информацию про запрет специалистам покидать сферу IT до погашения займа. Представитель Кремля добавил, что для пресечения таких злоупотреблений было принято соответствующее правило. В конце июля правительство России приняло решение о продлении программы льготной ипотеки для IT-специалистов до 2030 года. Предельная ставка по такому займу составит до 6%, а максимальный размер кредита установлен на уровне до 9 миллионов рублей. По новым условиям ипотеки, специалист должен до ее погашения работать в IT-компании. Также он сможет сменить место работы и сохранить ставку. Для этого ему нужно устроиться в течение полугода в аналогичную компанию.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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