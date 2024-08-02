Кремль — URA.RU: изменения условий IT-ипотеки приняты, чтобы пресечь злоупотребления

Кремль: изменения условий IT-ипотеки приняты, чтобы пресечь злоупотребления

02 августа 2024 в 15:03 Размер текста - 17 +

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ответил на вопрос URA.RU Фото: Владимир Андреев © URA.RU Решение об изменениях в льготной ипотеке для IT-специалистов принято с целью пресечь злоупотребления. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. «Те специалисты, которые хотят работать [в России], у них никаких проблем возникать не будет. Чего греха таить, наверняка есть такие люди, желающие злоупротребить таким льготным режимом», — ответил Песков на вопрос URA.RU о продлении льготного кредитования для IT-специалистов и информацию про запрет специалистам покидать сферу IT до погашения займа. Представитель Кремля добавил, что для пресечения таких злоупотреблений было принято соответствующее правило. В конце июля правительство России приняло решение о продлении программы льготной ипотеки для IT-специалистов до 2030 года. Предельная ставка по такому займу составит до 6%, а максимальный размер кредита установлен на уровне до 9 миллионов рублей. По новым условиям ипотеки, специалист должен до ее погашения работать в IT-компании. Также он сможет сменить место работы и сохранить ставку. Для этого ему нужно устроиться в течение полугода в аналогичную компанию. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Решение об изменениях в льготной ипотеке для IT-специалистов принято с целью пресечь злоупотребления. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. «Те специалисты, которые хотят работать [в России], у них никаких проблем возникать не будет. Чего греха таить, наверняка есть такие люди, желающие злоупротребить таким льготным режимом», — ответил Песков на вопрос URA.RU о продлении льготного кредитования для IT-специалистов и информацию про запрет специалистам покидать сферу IT до погашения займа. Представитель Кремля добавил, что для пресечения таких злоупотреблений было принято соответствующее правило. В конце июля правительство России приняло решение о продлении программы льготной ипотеки для IT-специалистов до 2030 года. Предельная ставка по такому займу составит до 6%, а максимальный размер кредита установлен на уровне до 9 миллионов рублей. По новым условиям ипотеки, специалист должен до ее погашения работать в IT-компании. Также он сможет сменить место работы и сохранить ставку. Для этого ему нужно устроиться в течение полугода в аналогичную компанию.