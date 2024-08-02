Лукашенко обвинил Байдена в «набивании авторитета» на обмене заключенными

Лукашенко: Байден не имеет отношения к обмену заключенными
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Совместное фотографирование глав независимых государств СНГ. Бишкек, Республика Киргизия, лукашенко александр
Обмен заключенными был организован исключительно спецслужбами, заявил Александр Лукашенко Фото:
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Россия и Запад провели масштабный обмен заключенными

Президент США Джо Байден не имеет никакого отношения к обмену заключенными между РФ и Западом. Об этом сообщил лидер Беларуси Александр Лукашенко. По его словам, обмен был организован исключительно спецслужбами, а Байден сейчас «пытается набивать себе авторитет», говоря о своих усилиях.

«Президент США не имел никакого отношения к организации обмена заключенными между Россией и странами Запада, хотя сейчас пытается „набивать“ на этом себе авторитет», — заявил Лукашенко. Его слова приводит издание «Беларусь сегодня». По данным президента Беларуси, обмен был организован исключительно спецслужбами стран.

Обмен между РФ и странами Запада состоялся 1 августа. Российская сторона получила восемь заключенных, среди которых предполагаемый экс-сотрудник ФСБ Вадим Красиков. URA.RU приводило всю известную о нем информацию. Взамен в США вылетели 16 заключенных. Из известных имен — журналисты Эван Гершкович и Владимир Кара-Мурза (признан Минюстом в РФ иноагентом).

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Президент США Джо Байден не имеет никакого отношения к обмену заключенными между РФ и Западом. Об этом сообщил лидер Беларуси Александр Лукашенко. По его словам, обмен был организован исключительно спецслужбами, а Байден сейчас «пытается набивать себе авторитет», говоря о своих усилиях. «Президент США не имел никакого отношения к организации обмена заключенными между Россией и странами Запада, хотя сейчас пытается „набивать“ на этом себе авторитет», — заявил Лукашенко. Его слова приводит издание «Беларусь сегодня». По данным президента Беларуси, обмен был организован исключительно спецслужбами стран. Обмен между РФ и странами Запада состоялся 1 августа. Российская сторона получила восемь заключенных, среди которых предполагаемый экс-сотрудник ФСБ Вадим Красиков. URA.RU приводило всю известную о нем информацию. Взамен в США вылетели 16 заключенных. Из известных имен — журналисты Эван Гершкович и Владимир Кара-Мурза (признан Минюстом в РФ иноагентом).
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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