Лукашенко обвинил Байдена в «набивании авторитета» на обмене заключенными

Президент США Джо Байден не имеет никакого отношения к обмену заключенными между РФ и Западом. Об этом сообщил лидер Беларуси Александр Лукашенко. По его словам, обмен был организован исключительно спецслужбами, а Байден сейчас «пытается набивать себе авторитет», говоря о своих усилиях.
«Президент США не имел никакого отношения к организации обмена заключенными между Россией и странами Запада, хотя сейчас пытается „набивать“ на этом себе авторитет», — заявил Лукашенко. Его слова приводит издание «Беларусь сегодня». По данным президента Беларуси, обмен был организован исключительно спецслужбами стран.
Обмен между РФ и странами Запада состоялся 1 августа. Российская сторона получила восемь заключенных, среди которых предполагаемый экс-сотрудник ФСБ Вадим Красиков. URA.RU приводило всю известную о нем информацию. Взамен в США вылетели 16 заключенных. Из известных имен — журналисты Эван Гершкович и Владимир Кара-Мурза (признан Минюстом в РФ иноагентом).
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