Скрытная жизнь и предполагаемая связь с ФСБ: кто такой Вадим Красиков, которого вернули в Россию

РФ и Запад провели масштабный обмен заключенными и вернули Красикова

02 августа 2024 в 09:53 Размер текста - 17 +

Вадима Красикова связывают с ФСБ, официально это не подтверждалось Фото: Вадим Конощенок. Михаил Воскресенский/POOL/ТАСС Россия и США 1 августа провели масштабный обмен заключенными при поддержке других стран Запада. Всего в РФ было возвращено восемь человек, среди которых, предположительно, экс-сотрудник ФСБ Вадим Красиков. До этого он отбывал пожизненное наказание в Германии. Его обвиняли в заказном убийстве бывшего полевого командира, гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили. Последний в РФ считался террористом. URA.RU подробнее рассказывает, кто такой Красиков. Вадим Красиков (справа) вернулся в Россию ночью 2 августа Фото: Вадим Конощенок. Михаил Воскресенский/POOL/ТАСС Вел скрытый образ жизни Вадим Красиков родился 10 августа 1965 года в казахстанском селе Кенестобе. О его детстве и юности, как и о карьере, известно мало. Вадим выбрал военный путь, окончил Рязанское высшее воздушно-десантное командное училище и, предположительно, служил в Афганистане. После он переехал в Иркутск, где впервые женился. От первого брака у него двое детей. Известно, что в 2010 году он женился во второй раз — на уроженке Харькова Екатерине Александровой. Отмечалось, что семья не имела проблем с достатком. Поступала информация, что Вадим Красиков, например, купил квартиру и новый Porsche Cayenne. Вадим Красиков или Вадим Соколов Красиков также известен под вымышленной фамилией Соколов. Именно паспорт на эту фамилию был найден у него после задержания в 2019 году. По версии некоторых журналистов, которые проводили свои расследования, после замены паспорта Красиков не менял номер телефона. Были обнародованы его телефонные звонки жене и дочери. Связь с ФСБ Как сообщают некоторые журналисты, серия и номер паспорта Красикова на имя Соколова имеют нестандартные цифры. Это может свидетельствовать о его причастности к ФСБ, отмечают они. Родственники Красикова также рассказывали, что у него были футболки со знаком спецподразделения «Вымпел», которое относится к ФСБ. Сам Красиков не подтверждал свою причастность к работе в службе. В Германии считали, что Красиков был «сотрудником аппарата госбезопасности РФ». За что Красиков был приговорен пожизненно Новость по теме РФ, Беларусь и Словения проведут масштабный обмен заключенными с Западом: имена и что о них известно По версии следствия ФРГ, в 2019 году Красиков под псевдонимом Соколов прибыл во Францию и через Польшу добрался до Берлина, где его целью был бывший чеченский полевой командир Зелимхан Хангошвили, ответственный за теракты в Москве. Хангошвили был застрелен 23 августа 2019 года в Берлине, когда направлялся в мечеть. Сообщалось, что Красиков передвигался на велосипеде. Суд Германии при вынесении приговора согласился с версией прокуратуры, согласно которой речь шла не просто об убийстве, а о выполнении «государственного приказа на убийство на немецкой земле». Сам Красиков отрицал свою причастность к политическому убийству, заявляя, что не знал жертву лично. При аресте у Красикова нашли паспорт на имя Соколова. Россия также официально отрицала причастность к убийству Хангошвили. Вадим Красиков был приговорен к пожизненному заключению в 2021 году. Обмен Красикова Новость по теме Россия отдала Яшина*, Кара-Мурзу* и Гершковича: что известно об обмене заключенными В феврале 2024 года заговорили об обмене Красикова на журналиста Wall Street Journal Эвана Гершковича. Тогда журналисты сделали соответствующие выводы из интервью Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону, хотя конкретно имени глава РФ не называл. «Сидит в одной стране — союзнике Соединенных Штатов — человек, который из патриотических соображений ликвидировал в одной из европейских столиц бандита», — сказал тогда Владимир Путин в ходе интервью. Владимир Путин лично встретил россиян, вернувшихся домой в рамках обмена заключенными. В том числе и Вадима Красикова Фото: Вадим Конощенок. Михаил Воскресенский/POOL/ТАСС В итоге 1 августа, Россия и США при участии Белоруссии, Германии, Словении и Норвегии обменялись заключенными в аэропорту Анкары. Всего в обмене числятся 26 человек. Среди них — Вадим Красиков и другие заключенные, которых вернули в Россию. Всего на родину возвратились восемь человек. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Россия и США 1 августа провели масштабный обмен заключенными при поддержке других стран Запада. Всего в РФ было возвращено восемь человек, среди которых, предположительно, экс-сотрудник ФСБ Вадим Красиков. До этого он отбывал пожизненное наказание в Германии. Его обвиняли в заказном убийстве бывшего полевого командира, гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили. Последний в РФ считался террористом. URA.RU подробнее рассказывает, кто такой Красиков. Вадим Красиков родился 10 августа 1965 года в казахстанском селе Кенестобе. О его детстве и юности, как и о карьере, известно мало. Вадим выбрал военный путь, окончил Рязанское высшее воздушно-десантное командное училище и, предположительно, служил в Афганистане. После он переехал в Иркутск, где впервые женился. От первого брака у него двое детей. Известно, что в 2010 году он женился во второй раз — на уроженке Харькова Екатерине Александровой. Отмечалось, что семья не имела проблем с достатком. Поступала информация, что Вадим Красиков, например, купил квартиру и новый Porsche Cayenne. Красиков также известен под вымышленной фамилией Соколов. Именно паспорт на эту фамилию был найден у него после задержания в 2019 году. По версии некоторых журналистов, которые проводили свои расследования, после замены паспорта Красиков не менял номер телефона. Были обнародованы его телефонные звонки жене и дочери. Как сообщают некоторые журналисты, серия и номер паспорта Красикова на имя Соколова имеют нестандартные цифры. Это может свидетельствовать о его причастности к ФСБ, отмечают они. Родственники Красикова также рассказывали, что у него были футболки со знаком спецподразделения «Вымпел», которое относится к ФСБ. Сам Красиков не подтверждал свою причастность к работе в службе. В Германии считали, что Красиков был «сотрудником аппарата госбезопасности РФ». По версии следствия ФРГ, в 2019 году Красиков под псевдонимом Соколов прибыл во Францию и через Польшу добрался до Берлина, где его целью был бывший чеченский полевой командир Зелимхан Хангошвили, ответственный за теракты в Москве. Хангошвили был застрелен 23 августа 2019 года в Берлине, когда направлялся в мечеть. Сообщалось, что Красиков передвигался на велосипеде. Суд Германии при вынесении приговора согласился с версией прокуратуры, согласно которой речь шла не просто об убийстве, а о выполнении «государственного приказа на убийство на немецкой земле». Сам Красиков отрицал свою причастность к политическому убийству, заявляя, что не знал жертву лично. При аресте у Красикова нашли паспорт на имя Соколова. Россия также официально отрицала причастность к убийству Хангошвили. Вадим Красиков был приговорен к пожизненному заключению в 2021 году. В феврале 2024 года заговорили об обмене Красикова на журналиста Wall Street Journal Эвана Гершковича. Тогда журналисты сделали соответствующие выводы из интервью Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону, хотя конкретно имени глава РФ не называл. «Сидит в одной стране — союзнике Соединенных Штатов — человек, который из патриотических соображений ликвидировал в одной из европейских столиц бандита», — сказал тогда Владимир Путин в ходе интервью. В итоге 1 августа, Россия и США при участии Белоруссии, Германии, Словении и Норвегии обменялись заключенными в аэропорту Анкары. Всего в обмене числятся 26 человек. Среди них — Вадим Красиков и другие заключенные, которых вернули в Россию. Всего на родину возвратились восемь человек.