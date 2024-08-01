Сотрудница «Столото» из Тюменской области стала миллионером, выиграв в лотерею

В Тюменской области сотрудница «Столото» выиграла в лотерею миллион рублей

02 августа 2024 в 13:40 Размер текста - 17 +

Победительница работает в точке продаж лотерейных билетов «Столото» Фото: Игорь Пантин © URA.RU Продавец билетов «Столото» из Тюменской области Александра Тенина выиграла в лотерею миллион рублей. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе оператора. «Жительница Тюменской области Александра Тенина участвует в лотереях в течение десяти лет. Женщина работает продавцом в фирменной точке продаж «Столото» и сама периодически испытывает удачу в моментальных лотереях. При покупке билетов обычно выбирает верхний из пачки. В итоге Александра выиграла приз в миллион рублей моментальной лотереи с дизайном «Рапидо Люкс», — сообщили URA.RU в пресс-службе «Столото». Ранее Александра Тенина уже выигрывала в лотерею 30 000 рублей. Но выигрыш в размере миллиона ей достался впервые. URA.RU писало о том, что водитель из Тюмени выиграл 2,5 миллиона рублей в лотерею. Розыгрыш проходил в день рождения победителя. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Продавец билетов «Столото» из Тюменской области Александра Тенина выиграла в лотерею миллион рублей. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе оператора. «Жительница Тюменской области Александра Тенина участвует в лотереях в течение десяти лет. Женщина работает продавцом в фирменной точке продаж «Столото» и сама периодически испытывает удачу в моментальных лотереях. При покупке билетов обычно выбирает верхний из пачки. В итоге Александра выиграла приз в миллион рублей моментальной лотереи с дизайном «Рапидо Люкс», — сообщили URA.RU в пресс-службе «Столото». Ранее Александра Тенина уже выигрывала в лотерею 30 000 рублей. Но выигрыш в размере миллиона ей достался впервые. URA.RU писало о том, что водитель из Тюмени выиграл 2,5 миллиона рублей в лотерею. Розыгрыш проходил в день рождения победителя.