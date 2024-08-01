01 августа 2024

Сотрудница «Столото» из Тюменской области стала миллионером, выиграв в лотерею

В Тюменской области сотрудница «Столото» выиграла в лотерею миллион рублей
© Служба новостей «URA.RU»
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Победительница работает в точке продаж лотерейных билетов «Столото» Фото:

Продавец билетов «Столото» из Тюменской области Александра Тенина выиграла в лотерею миллион рублей. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе оператора.

«Жительница Тюменской области Александра Тенина участвует в лотереях в течение десяти лет. Женщина работает продавцом в фирменной точке продаж «Столото» и сама периодически испытывает удачу в моментальных лотереях. При покупке билетов обычно выбирает верхний из пачки. В итоге Александра выиграла приз в миллион рублей моментальной лотереи с дизайном «Рапидо Люкс», — сообщили URA.RU в пресс-службе «Столото».

Ранее Александра Тенина уже выигрывала в лотерею 30 000 рублей. Но выигрыш в размере миллиона ей достался впервые.

URA.RU писало о том, что водитель из Тюмени выиграл 2,5 миллиона рублей в лотерею. Розыгрыш проходил в день рождения победителя.

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Продавец билетов «Столото» из Тюменской области Александра Тенина выиграла в лотерею миллион рублей. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе оператора. «Жительница Тюменской области Александра Тенина участвует в лотереях в течение десяти лет. Женщина работает продавцом в фирменной точке продаж «Столото» и сама периодически испытывает удачу в моментальных лотереях. При покупке билетов обычно выбирает верхний из пачки. В итоге Александра выиграла приз в миллион рублей моментальной лотереи с дизайном «Рапидо Люкс», — сообщили URA.RU в пресс-службе «Столото». Ранее Александра Тенина уже выигрывала в лотерею 30 000 рублей. Но выигрыш в размере миллиона ей достался впервые. URA.RU писало о том, что водитель из Тюмени выиграл 2,5 миллиона рублей в лотерею. Розыгрыш проходил в день рождения победителя.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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