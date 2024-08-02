Первый замруководитель администрации президента Сергей Кириенко посетил Алешкинскую центральную районную больницу, которая находится в прифронтовой зоне в Херсонской области. Он лично поблагодарил медработников за их мужество и профессионализм и вручил им награды. Вместе с Кириенко медиков поздравил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко и глава Херсонской области Владимир Сальдо.
«Этот подвиг — тысячи жизней, которые вы спасаете, вам за это низкий поклон и огромное спасибо», — поблагодарил медиков Сергей Кириенко во время церемонии награждения. Его слова приводит администрация региона в telegram-канале. Награды были вручены медикам за высокие достижения и гражданский героизм. Они выполняют свою работу в условиях постоянной опасности, спасая жизни людей.
Сотрудникам больницы также предоставили несколько хирургических наборов и комплектов противоосколочной защиты. Ранее для них было закуплено медицинское оборудование. Главврачу больницы Владимиру Харлану было предложено составить список необходимого оборудования и подать запрос на его приобретение.
Сергей Кириенко поблагодарил медиков Алешкинской больницы за профессионализм в условиях вражеских обстрелов
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Первый замруководитель администрации президента Сергей Кириенко посетил Алешкинскую центральную районную больницу, которая находится в прифронтовой зоне в Херсонской области. Он лично поблагодарил медработников за их мужество и профессионализм и вручил им награды. Вместе с Кириенко медиков поздравил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко и глава Херсонской области Владимир Сальдо. «Этот подвиг — тысячи жизней, которые вы спасаете, вам за это низкий поклон и огромное спасибо», — поблагодарил медиков Сергей Кириенко во время церемонии награждения. Его слова приводит администрация региона в telegram-канале. Награды были вручены медикам за высокие достижения и гражданский героизм. Они выполняют свою работу в условиях постоянной опасности, спасая жизни людей. Сотрудникам больницы также предоставили несколько хирургических наборов и комплектов противоосколочной защиты. Ранее для них было закуплено медицинское оборудование. Главврачу больницы Владимиру Харлану было предложено составить список необходимого оборудования и подать запрос на его приобретение.