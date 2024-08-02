Кириенко вручил награды медработникам прифронтовой больницы в Херсонской области. Фото

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Сергей Кириенко посетил Алешкинскую центральную районную больницу в Херсонской области Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Первый замруководитель администрации президента Сергей Кириенко посетил Алешкинскую центральную районную больницу, которая находится в прифронтовой зоне в Херсонской области. Он лично поблагодарил медработников за их мужество и профессионализм и вручил им награды. Вместе с Кириенко медиков поздравил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко и глава Херсонской области Владимир Сальдо.

«Этот подвиг — тысячи жизней, которые вы спасаете, вам за это низкий поклон и огромное спасибо», — поблагодарил медиков Сергей Кириенко во время церемонии награждения. Его слова приводит администрация региона в telegram-канале. Награды были вручены медикам за высокие достижения и гражданский героизм. Они выполняют свою работу в условиях постоянной опасности, спасая жизни людей.

Сотрудникам больницы также предоставили несколько хирургических наборов и комплектов противоосколочной защиты. Ранее для них было закуплено медицинское оборудование. Главврачу больницы Владимиру Харлану было предложено составить список необходимого оборудования и подать запрос на его приобретение.

Сергей Кириенко поблагодарил медиков Алешкинской больницы за профессионализм в условиях вражеских обстрелов
Сергей Кириенко поблагодарил медиков Алешкинской больницы за профессионализм в условиях вражеских обстрелов
Фото:
Медикам также предоставили необходимое оборудование
Медикам также предоставили необходимое оборудование
Фото:

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Первый замруководитель администрации президента Сергей Кириенко посетил Алешкинскую центральную районную больницу, которая находится в прифронтовой зоне в Херсонской области. Он лично поблагодарил медработников за их мужество и профессионализм и вручил им награды. Вместе с Кириенко медиков поздравил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко и глава Херсонской области Владимир Сальдо. «Этот подвиг — тысячи жизней, которые вы спасаете, вам за это низкий поклон и огромное спасибо», — поблагодарил медиков Сергей Кириенко во время церемонии награждения. Его слова приводит администрация региона в telegram-канале. Награды были вручены медикам за высокие достижения и гражданский героизм. Они выполняют свою работу в условиях постоянной опасности, спасая жизни людей. Сотрудникам больницы также предоставили несколько хирургических наборов и комплектов противоосколочной защиты. Ранее для них было закуплено медицинское оборудование. Главврачу больницы Владимиру Харлану было предложено составить список необходимого оборудования и подать запрос на его приобретение.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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