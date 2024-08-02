Кириенко вручил награды медработникам прифронтовой больницы в Херсонской области. Фото

02 августа 2024 в 14:00 Размер текста - 17 +

Сергей Кириенко посетил Алешкинскую центральную районную больницу в Херсонской области Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Первый замруководитель администрации президента Сергей Кириенко посетил Алешкинскую центральную районную больницу, которая находится в прифронтовой зоне в Херсонской области. Он лично поблагодарил медработников за их мужество и профессионализм и вручил им награды. Вместе с Кириенко медиков поздравил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко и глава Херсонской области Владимир Сальдо. «Этот подвиг — тысячи жизней, которые вы спасаете, вам за это низкий поклон и огромное спасибо», — поблагодарил медиков Сергей Кириенко во время церемонии награждения. Его слова приводит администрация региона в telegram-канале. Награды были вручены медикам за высокие достижения и гражданский героизм. Они выполняют свою работу в условиях постоянной опасности, спасая жизни людей. Сотрудникам больницы также предоставили несколько хирургических наборов и комплектов противоосколочной защиты. Ранее для них было закуплено медицинское оборудование. Главврачу больницы Владимиру Харлану было предложено составить список необходимого оборудования и подать запрос на его приобретение. Сергей Кириенко поблагодарил медиков Алешкинской больницы за профессионализм в условиях вражеских обстрелов Фото: telegram-канал «Администрация Херсонской области» Медикам также предоставили необходимое оборудование Фото: telegram-канал «Администрация Херсонской области» Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Первый замруководитель администрации президента Сергей Кириенко посетил Алешкинскую центральную районную больницу, которая находится в прифронтовой зоне в Херсонской области. Он лично поблагодарил медработников за их мужество и профессионализм и вручил им награды. Вместе с Кириенко медиков поздравил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко и глава Херсонской области Владимир Сальдо. «Этот подвиг — тысячи жизней, которые вы спасаете, вам за это низкий поклон и огромное спасибо», — поблагодарил медиков Сергей Кириенко во время церемонии награждения. Его слова приводит администрация региона в telegram-канале. Награды были вручены медикам за высокие достижения и гражданский героизм. Они выполняют свою работу в условиях постоянной опасности, спасая жизни людей. Сотрудникам больницы также предоставили несколько хирургических наборов и комплектов противоосколочной защиты. Ранее для них было закуплено медицинское оборудование. Главврачу больницы Владимиру Харлану было предложено составить список необходимого оборудования и подать запрос на его приобретение.