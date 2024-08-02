Совфед одобрил закон о новом режиме высылки мигрантов

02 августа 2024 в 14:13 Размер текста - 17 +

Мигрантам, попадавшим под действие нового закона, нельзя будет выезжать за пределы региона или управлять транспортом Фото: Владимир Андреев © URA.RU Совет Федерации одобрил закон о новом режиме высылки нелегальных мигрантов. Решение было принято 2 августа. «Документ предполагает, что иностранцы, в отношении которых такой режим введут, не смогут менять место пребывания в России без разрешения, выезжать за пределы региона или управлять транспортом», — гласит законопроект. Трансляция заседания велась на сайте Совфеда. Введение ограничений на перемещение и управление транспортом для таких лиц может значительно повлиять на их повседневную жизнь и возможности. Создание реестра контролируемых лиц также указывает на намерение властей вести учет и мониторинг мигрантов, что может помочь в борьбе с нелегальной миграцией и правонарушениями. Ограничения, такие как запрет на покупку недвижимости и транспортных средств, а также на вступление в брак и оформление новых банковских счетов, значительно сужают возможности для нелегальных мигрантов. Ранее сообщалось, что в России введут миграционный режим высылки из страны. Это введение режима высылки иностранных граждан, у которых нет законных оснований находиться в России. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Совет Федерации одобрил закон о новом режиме высылки нелегальных мигрантов. Решение было принято 2 августа. «Документ предполагает, что иностранцы, в отношении которых такой режим введут, не смогут менять место пребывания в России без разрешения, выезжать за пределы региона или управлять транспортом», — гласит законопроект. Трансляция заседания велась на сайте Совфеда. Введение ограничений на перемещение и управление транспортом для таких лиц может значительно повлиять на их повседневную жизнь и возможности. Создание реестра контролируемых лиц также указывает на намерение властей вести учет и мониторинг мигрантов, что может помочь в борьбе с нелегальной миграцией и правонарушениями. Ограничения, такие как запрет на покупку недвижимости и транспортных средств, а также на вступление в брак и оформление новых банковских счетов, значительно сужают возможности для нелегальных мигрантов. Ранее сообщалось, что в России введут миграционный режим высылки из страны. Это введение режима высылки иностранных граждан, у которых нет законных оснований находиться в России.