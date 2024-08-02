Совфед одобрил закон о новом режиме высылки мигрантов

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Представление кандидатуры Михаила Мишустина на должность премьер-министра России в Государственной Думе РФ. Москва, госдума, государственная дума
Мигрантам, попадавшим под действие нового закона, нельзя будет выезжать за пределы региона или управлять транспортом Фото:

Совет Федерации одобрил закон о новом режиме высылки нелегальных мигрантов. Решение было принято 2 августа.

«Документ предполагает, что иностранцы, в отношении которых такой режим введут, не смогут менять место пребывания в России без разрешения, выезжать за пределы региона или управлять транспортом», — гласит законопроект. Трансляция заседания велась на сайте Совфеда.

Введение ограничений на перемещение и управление транспортом для таких лиц может значительно повлиять на их повседневную жизнь и возможности. Создание реестра контролируемых лиц также указывает на намерение властей вести учет и мониторинг мигрантов, что может помочь в борьбе с нелегальной миграцией и правонарушениями. Ограничения, такие как запрет на покупку недвижимости и транспортных средств, а также на вступление в брак и оформление новых банковских счетов, значительно сужают возможности для нелегальных мигрантов.

Ранее сообщалось, что в России введут миграционный режим высылки из страны. Это введение режима высылки иностранных граждан, у которых нет законных оснований находиться в России.

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Совет Федерации одобрил закон о новом режиме высылки нелегальных мигрантов. Решение было принято 2 августа. «Документ предполагает, что иностранцы, в отношении которых такой режим введут, не смогут менять место пребывания в России без разрешения, выезжать за пределы региона или управлять транспортом», — гласит законопроект. Трансляция заседания велась на сайте Совфеда. Введение ограничений на перемещение и управление транспортом для таких лиц может значительно повлиять на их повседневную жизнь и возможности. Создание реестра контролируемых лиц также указывает на намерение властей вести учет и мониторинг мигрантов, что может помочь в борьбе с нелегальной миграцией и правонарушениями. Ограничения, такие как запрет на покупку недвижимости и транспортных средств, а также на вступление в брак и оформление новых банковских счетов, значительно сужают возможности для нелегальных мигрантов. Ранее сообщалось, что в России введут миграционный режим высылки из страны. Это введение режима высылки иностранных граждан, у которых нет законных оснований находиться в России.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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