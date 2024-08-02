Циклон, движущийся с территории Европы, накроет Свердловскую область

МЧС России: в Свердловской области ожидаются сильные дожди, ливни и крупный град
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В регионе ожидаются ливни (архивное фото) Фото:

В Свердловской области 3 августа ожидаются очень сильные ливни и град. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС региона.

«Ближайшие три часа и до конца суток 3 августа местами в Свердловской области ожидаются сильные дожди и ливни, крупный град. Будьте бдительны!» — говорится в telegram-канале ведомства.

Очередной циклон, движущийся с территории Европы на восток, может «зависнуть» над регионом. Это приведет к сохранению прохладной погоды и регулярных осадков в Свердловской области не только до конца июля, но и на протяжении первой недели августа.

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В Свердловской области 3 августа ожидаются очень сильные ливни и град. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС региона. «Ближайшие три часа и до конца суток 3 августа местами в Свердловской области ожидаются сильные дожди и ливни, крупный град. Будьте бдительны!» — говорится в telegram-канале ведомства. Очередной циклон, движущийся с территории Европы на восток, может «зависнуть» над регионом. Это приведет к сохранению прохладной погоды и регулярных осадков в Свердловской области не только до конца июля, но и на протяжении первой недели августа.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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