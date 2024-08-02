WSJ: Гершкович попросил Путина об интервью

02 августа 2024 в 14:54 Размер текста - 17 +

Гершкович попросил Путина об интервью в прошении о помиловании Фото: Илья Московец © URA.RU Американский журналист Эван Гершкович попросил российского лидера Владимира Путина об интервью. Об этом пишет The Wall Street Journal, в котором тот работал корреспондентом. «На официальном русском языке, который он [Гершкович] отточил за 16 месяцев заключения, российский корреспондент Journal заполнил страницу. В последней строке было выдвинуто его собственное предложение: после освобождения, захочет ли Путин дать интервью?» — передает издание. Гершкович был средит тех, кого Россия обменяла на своих граждан первого августа в аэропорту Анкары, столицы Турции. Освобожденные в рамках обмена с Россией бывшие заключенные вернулись к себе в родные страны. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Американский журналист Эван Гершкович попросил российского лидера Владимира Путина об интервью. Об этом пишет The Wall Street Journal, в котором тот работал корреспондентом. «На официальном русском языке, который он [Гершкович] отточил за 16 месяцев заключения, российский корреспондент Journal заполнил страницу. В последней строке было выдвинуто его собственное предложение: после освобождения, захочет ли Путин дать интервью?» — передает издание. Гершкович был средит тех, кого Россия обменяла на своих граждан первого августа в аэропорту Анкары, столицы Турции. Освобожденные в рамках обмена с Россией бывшие заключенные вернулись к себе в родные страны.