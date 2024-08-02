Американский журналист Эван Гершкович попросил российского лидера Владимира Путина об интервью. Об этом пишет The Wall Street Journal, в котором тот работал корреспондентом.
«На официальном русском языке, который он [Гершкович] отточил за 16 месяцев заключения, российский корреспондент Journal заполнил страницу. В последней строке было выдвинуто его собственное предложение: после освобождения, захочет ли Путин дать интервью?» —
Гершкович был средит тех, кого Россия обменяла на своих граждан первого августа в аэропорту Анкары, столицы Турции. Освобожденные в рамках обмена с Россией бывшие заключенные вернулись к себе в родные страны.
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