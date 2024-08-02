Освобожденные Гершкович и Уилан прибыли в США. Видео

02 августа 2024 в 09:34 Размер текста - 17 +

Журналист Эван Гершкович один из тех, кто вернулся в США в рамках обмена заключенными с РФ Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Новость по теме Россия отдала Яшина*, Кара-Мурзу* и Гершковича: что известно об обмене заключенными В США вернулись американцы, освобожденные в рамках обмена заключенными с Россией. Среди них журналист The Wall Street Journal Эван Гершкович и бывший американский морпех Пол Уилан. Об этом сообщают журналисты. «Освобожденные в рамках обмена с Россией американцы вернулись в США. Самолет с ними сел в Мэриленде, где их должен встретить глава государства Джо Байден», — передает корреспондент РИА Новости. Он прикладывает соответствующее видео. На кадрах видно, как самолет приземляется в аэропорту. Всего в Штаты прибыли 16 человек. Среди них Гершкович, Уилан, журналист Владимир Кара-Мурза (признан Минюст РФ иноагентом), политический деятель Илья Яшин (признан Минюстом РФ иноагентом) и другие. Масштабный обмен был произведен 1 августа. В 2020 году Уилан был приговорен в РФ к 16 годам колонии за шпионаж, сообщает RT. В 2023 году Гершковича по этой же причине был задержан в Екатеринбурге. Его также приговорили к 16 годам, передает РАПСИ. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В США вернулись американцы, освобожденные в рамках обмена заключенными с Россией. Среди них журналист The Wall Street Journal Эван Гершкович и бывший американский морпех Пол Уилан. Об этом сообщают журналисты. «Освобожденные в рамках обмена с Россией американцы вернулись в США. Самолет с ними сел в Мэриленде, где их должен встретить глава государства Джо Байден», — передает корреспондент РИА Новости. Он прикладывает соответствующее видео. На кадрах видно, как самолет приземляется в аэропорту. Всего в Штаты прибыли 16 человек. Среди них Гершкович, Уилан, журналист Владимир Кара-Мурза (признан Минюст РФ иноагентом), политический деятель Илья Яшин (признан Минюстом РФ иноагентом) и другие. Масштабный обмен был произведен 1 августа. В 2020 году Уилан был приговорен в РФ к 16 годам колонии за шпионаж, сообщает RT. В 2023 году Гершковича по этой же причине был задержан в Екатеринбурге. Его также приговорили к 16 годам, передает РАПСИ.