Освобожденные Гершкович и Уилан прибыли в США. Видео

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Эван Гершкович в Свердловском областном суде. Екатеринбург, гершкович эван
Журналист Эван Гершкович один из тех, кто вернулся в США в рамках обмена заключенными с РФ Фото:
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В США вернулись американцы, освобожденные в рамках обмена заключенными с Россией. Среди них журналист The Wall Street Journal Эван Гершкович и бывший американский морпех Пол Уилан. Об этом сообщают журналисты.

«Освобожденные в рамках обмена с Россией американцы вернулись в США. Самолет с ними сел в Мэриленде, где их должен встретить глава государства Джо Байден», — передает корреспондент РИА Новости. Он прикладывает соответствующее видео. На кадрах видно, как самолет приземляется в аэропорту.

Всего в Штаты прибыли 16 человек. Среди них Гершкович, Уилан, журналист Владимир Кара-Мурза (признан Минюст РФ иноагентом), политический деятель Илья Яшин (признан Минюстом РФ иноагентом) и другие. Масштабный обмен был произведен 1 августа.

В 2020 году Уилан был приговорен в РФ к 16 годам колонии за шпионаж, сообщает RT. В 2023 году Гершковича по этой же причине был задержан в Екатеринбурге. Его также приговорили к 16 годам, передает РАПСИ.

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В США вернулись американцы, освобожденные в рамках обмена заключенными с Россией. Среди них журналист The Wall Street Journal Эван Гершкович и бывший американский морпех Пол Уилан. Об этом сообщают журналисты. «Освобожденные в рамках обмена с Россией американцы вернулись в США. Самолет с ними сел в Мэриленде, где их должен встретить глава государства Джо Байден», — передает корреспондент РИА Новости. Он прикладывает соответствующее видео. На кадрах видно, как самолет приземляется в аэропорту. Всего в Штаты прибыли 16 человек. Среди них Гершкович, Уилан, журналист Владимир Кара-Мурза (признан Минюст РФ иноагентом), политический деятель Илья Яшин (признан Минюстом РФ иноагентом) и другие. Масштабный обмен был произведен 1 августа. В 2020 году Уилан был приговорен в РФ к 16 годам колонии за шпионаж, сообщает RT. В 2023 году Гершковича по этой же причине был задержан в Екатеринбурге. Его также приговорили к 16 годам, передает РАПСИ.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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