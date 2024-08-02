Появилось фото ракеты ATACMS, которая упала на крышу в Севастополе

Появились фотографии боевых частей американских ракет ATACMS. Часть одного из снарядов упала на крышу жилого многоэтажного дома в Севастополе.
«На фото — боевые части ракет ATACMS, которыми ВСУ ночью обстреляли Севастополь. Кассетная часть одного из снарядов упала на крышу многоэтажного дома, к счастью, никто не погиб», — пишет telegram-канал Zvezdanews.
По словам Минобороны России, это был одобренный Вашингтоном удар, который направлен против мирных жителей. В министерстве добавили, что подобное поведение подтверждает террористическую сущность киевского режима и американских наставников.
В Севастополе часть американской ракеты ATACMS упала на крышу жилого дома. До этого российские средства ПВО сбили четыре воздушные цели над городом.
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