Появилось фото ракеты ATACMS, которая упала на крышу в Севастополе

02 августа 2024 в 15:52 Размер текста - 17 +

В Севастополе американская ракета ATACMS упала на крышу жилого дома Фото: U.S. Army Появились фотографии боевых частей американских ракет ATACMS. Часть одного из снарядов упала на крышу жилого многоэтажного дома в Севастополе. «На фото — боевые части ракет ATACMS, которыми ВСУ ночью обстреляли Севастополь. Кассетная часть одного из снарядов упала на крышу многоэтажного дома, к счастью, никто не погиб», — пишет telegram-канал Zvezdanews. По словам Минобороны России, это был одобренный Вашингтоном удар, который направлен против мирных жителей. В министерстве добавили, что подобное поведение подтверждает террористическую сущность киевского режима и американских наставников. В Севастополе часть американской ракеты ATACMS упала на крышу жилого дома. До этого российские средства ПВО сбили четыре воздушные цели над городом. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Появились фотографии боевых частей американских ракет ATACMS. Часть одного из снарядов упала на крышу жилого многоэтажного дома в Севастополе. «На фото — боевые части ракет ATACMS, которыми ВСУ ночью обстреляли Севастополь. Кассетная часть одного из снарядов упала на крышу многоэтажного дома, к счастью, никто не погиб», — пишет telegram-канал Zvezdanews. По словам Минобороны России, это был одобренный Вашингтоном удар, который направлен против мирных жителей. В министерстве добавили, что подобное поведение подтверждает террористическую сущность киевского режима и американских наставников. В Севастополе часть американской ракеты ATACMS упала на крышу жилого дома. До этого российские средства ПВО сбили четыре воздушные цели над городом.