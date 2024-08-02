Появилось фото ракеты ATACMS, которая упала на крышу в Севастополе

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ATACMS. Stock, ATACMS,  stock
В Севастополе американская ракета ATACMS упала на крышу жилого дома Фото:

Появились фотографии боевых частей американских ракет ATACMS. Часть одного из снарядов упала на крышу жилого многоэтажного дома в Севастополе.

«На фото — боевые части ракет ATACMS, которыми ВСУ ночью обстреляли Севастополь. Кассетная часть одного из снарядов упала на крышу многоэтажного дома, к счастью, никто не погиб», — пишет telegram-канал Zvezdanews.

По словам Минобороны России, это был одобренный Вашингтоном удар, который направлен против мирных жителей. В министерстве добавили, что подобное поведение подтверждает террористическую сущность киевского режима и американских наставников.

В Севастополе часть американской ракеты ATACMS упала на крышу жилого дома. До этого российские средства ПВО сбили четыре воздушные цели над городом.

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Появились фотографии боевых частей американских ракет ATACMS. Часть одного из снарядов упала на крышу жилого многоэтажного дома в Севастополе. «На фото — боевые части ракет ATACMS, которыми ВСУ ночью обстреляли Севастополь. Кассетная часть одного из снарядов упала на крышу многоэтажного дома, к счастью, никто не погиб», — пишет telegram-канал Zvezdanews. По словам Минобороны России, это был одобренный Вашингтоном удар, который направлен против мирных жителей. В министерстве добавили, что подобное поведение подтверждает террористическую сущность киевского режима и американских наставников. В Севастополе часть американской ракеты ATACMS упала на крышу жилого дома. До этого российские средства ПВО сбили четыре воздушные цели над городом.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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