Сенатор Савельев задержан прокуратурой на выходе с заседания

Сенатор Дмитрий Савельев лишен неприкосновенности
Сенатор Дмитрий Савельев задержан сотрудниками прокуратуры по окончании заседания. Об этом заявил глава комитета Совфеда по регламенту Вячеслав Тимченко.
«[Савельев] задержан сотрудниками прокуратуры на выходе с заседания», — заявил глава комитета Совфеда. С него снят также статус неприкосновенности. Его слова передает РИА Новости.
Ранее генпрокурор России Игорь Краснов попросил Совфед лишить сенатора Дмитрия Савельева неприкосновенности. Его подозревают в причастности к организации убийства, передает RT.
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