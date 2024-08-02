Сенатор Савельев задержан прокуратурой на выходе с заседания

02 августа 2024 в 16:40 Размер текста - 17 +

Сенатор Дмитрий Савельев лишен неприкосновенности Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Сенатор Дмитрий Савельев задержан сотрудниками прокуратуры по окончании заседания. Об этом заявил глава комитета Совфеда по регламенту Вячеслав Тимченко. «[Савельев] задержан сотрудниками прокуратуры на выходе с заседания», — заявил глава комитета Совфеда. С него снят также статус неприкосновенности. Его слова передает РИА Новости. Ранее генпрокурор России Игорь Краснов попросил Совфед лишить сенатора Дмитрия Савельева неприкосновенности. Его подозревают в причастности к организации убийства, передает RT. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Сенатор Дмитрий Савельев задержан сотрудниками прокуратуры по окончании заседания. Об этом заявил глава комитета Совфеда по регламенту Вячеслав Тимченко. «[Савельев] задержан сотрудниками прокуратуры на выходе с заседания», — заявил глава комитета Совфеда. С него снят также статус неприкосновенности. Его слова передает РИА Новости. Ранее генпрокурор России Игорь Краснов попросил Совфед лишить сенатора Дмитрия Савельева неприкосновенности. Его подозревают в причастности к организации убийства, передает RT.