Сенатор Савельев задержан прокуратурой на выходе с заседания

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Избрание меры пресечения Арсену Симонову в суде Центрального района. Челябинск, арест, тюрьма, решетка, полиция, суд, клетка, спецсредства, наручники, задержание
Сенатор Дмитрий Савельев лишен неприкосновенности Фото:

Сенатор Дмитрий Савельев задержан сотрудниками прокуратуры по окончании заседания. Об этом заявил глава комитета Совфеда по регламенту Вячеслав Тимченко.

«[Савельев] задержан сотрудниками прокуратуры на выходе с заседания», — заявил глава комитета Совфеда. С него снят также статус неприкосновенности. Его слова передает РИА Новости.

Ранее генпрокурор России Игорь Краснов попросил Совфед лишить сенатора Дмитрия Савельева неприкосновенности. Его подозревают в причастности к организации убийства, передает RT.

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Сенатор Дмитрий Савельев задержан сотрудниками прокуратуры по окончании заседания. Об этом заявил глава комитета Совфеда по регламенту Вячеслав Тимченко. «[Савельев] задержан сотрудниками прокуратуры на выходе с заседания», — заявил глава комитета Совфеда. С него снят также статус неприкосновенности. Его слова передает РИА Новости. Ранее генпрокурор России Игорь Краснов попросил Совфед лишить сенатора Дмитрия Савельева неприкосновенности. Его подозревают в причастности к организации убийства, передает RT.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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