Финансист составит компанию экс-чиновнику Перми в борьбе за пост мэра Соликамска

На участие в конкурсе по отбору главы Соликамска заявилось три человека. Об этом сообщает telegram-канал «На местах» совета представительных органов Пермского края. Компанию врио главы Соликамска Александру Русанову составит начальник финуправления мэрии Игорь Савинов и безработный Илья Мальцев.
«На пост главы Соликамска претендуют три кандидата. Документы для участия в конкурсе на должность главы Соликамского ГО подали три человека: безработный Илья Мальцев, начальник финансового управления администрации Соликамского городского округа Игорь Савинов, врио главы округа Александр Русанов», — говорится в сообщении.
Конкурс программ развития округа пройдет 14 августа. Пост главы округа стал вакантным весной. Евгений Самоуков ушел в отставку на фоне претензий краевых властей. И.о. главы Соликамска был назначен экс-глава Ленинского района Александр Русанов.
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На участие в конкурсе по отбору главы Соликамска заявилось три человека. Об этом сообщает telegram-канал «На местах» совета представительных органов Пермского края. Компанию врио главы Соликамска Александру Русанову составит начальник финуправления мэрии Игорь Савинов и безработный Илья Мальцев. «На пост главы Соликамска претендуют три кандидата. Документы для участия в конкурсе на должность главы Соликамского ГО подали три человека: безработный Илья Мальцев, начальник финансового управления администрации Соликамского городского округа Игорь Савинов, врио главы округа Александр Русанов», — говорится в сообщении. Конкурс программ развития округа пройдет 14 августа. Пост главы округа стал вакантным весной. Евгений Самоуков ушел в отставку на фоне претензий краевых властей. И.о. главы Соликамска был назначен экс-глава Ленинского района Александр Русанов.