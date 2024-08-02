Финансист составит компанию экс-чиновнику Перми в борьбе за пост мэра Соликамска

За пост мэра Соликамска поборются три человека
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Кресло главы Соликамска стало вакантным весной Фото:

На участие в конкурсе по отбору главы Соликамска заявилось три человека. Об этом сообщает telegram-канал «На местах» совета представительных органов Пермского края. Компанию врио главы Соликамска Александру Русанову составит начальник финуправления мэрии Игорь Савинов и безработный Илья Мальцев.

«На пост главы Соликамска претендуют три кандидата. Документы для участия в конкурсе на должность главы Соликамского ГО подали три человека: безработный Илья Мальцев, начальник финансового управления администрации Соликамского городского округа Игорь Савинов, врио главы округа Александр Русанов», — говорится в сообщении.

Конкурс программ развития округа пройдет 14 августа. Пост главы округа стал вакантным весной. Евгений Самоуков ушел в отставку на фоне претензий краевых властей. И.о. главы Соликамска был назначен экс-глава Ленинского района Александр Русанов.

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На участие в конкурсе по отбору главы Соликамска заявилось три человека. Об этом сообщает telegram-канал «На местах» совета представительных органов Пермского края. Компанию врио главы Соликамска Александру Русанову составит начальник финуправления мэрии Игорь Савинов и безработный Илья Мальцев. «На пост главы Соликамска претендуют три кандидата. Документы для участия в конкурсе на должность главы Соликамского ГО подали три человека: безработный Илья Мальцев, начальник финансового управления администрации Соликамского городского округа Игорь Савинов, врио главы округа Александр Русанов», — говорится в сообщении. Конкурс программ развития округа пройдет 14 августа. Пост главы округа стал вакантным весной. Евгений Самоуков ушел в отставку на фоне претензий краевых властей. И.о. главы Соликамска был назначен экс-глава Ленинского района Александр Русанов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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