«Известия»: Савельев нанял киллера, чтобы устранить своего партнера

02 августа 2024 в 17:11 Размер текста - 17 +

Дмитрий Савельев нанял бывшего сотрудника ФСИН для убийства парнера Фото: Владимир Андреев © URA.RU Сенатор РФ Дмитрий Савельев, лишенный неприкосновенности, попал в центр скандала. Он обвиняется в найме бывшего сотрудника ФСИН для совершения убийства стоимостью в 100 тысяч долларов. «Лишенный неприкосновенности сенатор Савельев нанял бывшего сотрудника ФСИН в качестве киллера, убийство должно было стоить 100 тысяч долларов», — сообщил источник «Известий». Причиной для такого радикального шага стала растрата денежных средств, которые принадлежали обществу, управляемому Савельевым совместно с другим лицом. План сорвался, так как потенциальный исполнитель преступления обратился в ФСБ. Убийство не было совершено. Ранее сенатора Дмитрия Савельева был задержан прокуратурой на выходе с заседания. Также с него сняли статус неприкосновенности. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Сенатор РФ Дмитрий Савельев, лишенный неприкосновенности, попал в центр скандала. Он обвиняется в найме бывшего сотрудника ФСИН для совершения убийства стоимостью в 100 тысяч долларов. «Лишенный неприкосновенности сенатор Савельев нанял бывшего сотрудника ФСИН в качестве киллера, убийство должно было стоить 100 тысяч долларов», — сообщил источник «Известий». Причиной для такого радикального шага стала растрата денежных средств, которые принадлежали обществу, управляемому Савельевым совместно с другим лицом. План сорвался, так как потенциальный исполнитель преступления обратился в ФСБ. Убийство не было совершено. Ранее сенатора Дмитрия Савельева был задержан прокуратурой на выходе с заседания. Также с него сняли статус неприкосновенности.