«Известия»: Савельев нанял киллера, чтобы устранить своего партнера

Сенатор РФ Дмитрий Савельев, лишенный неприкосновенности, попал в центр скандала. Он обвиняется в найме бывшего сотрудника ФСИН для совершения убийства стоимостью в 100 тысяч долларов.
«Лишенный неприкосновенности сенатор Савельев нанял бывшего сотрудника ФСИН в качестве киллера, убийство должно было стоить 100 тысяч долларов», — сообщил источник «Известий». Причиной для такого радикального шага стала растрата денежных средств, которые принадлежали обществу, управляемому Савельевым совместно с другим лицом.
План сорвался, так как потенциальный исполнитель преступления обратился в ФСБ. Убийство не было совершено.
Ранее сенатора Дмитрия Савельева был задержан прокуратурой на выходе с заседания. Также с него сняли статус неприкосновенности.
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