«Известия»: Савельев нанял киллера, чтобы устранить своего партнера

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Интервью с Андреем Климовым. Москва, депутат, чиновник, сенатор, рабочий кабинет, канцелярия, руководитель, директор
Дмитрий Савельев нанял бывшего сотрудника ФСИН для убийства парнера Фото:

Сенатор РФ Дмитрий Савельев, лишенный неприкосновенности, попал в центр скандала. Он обвиняется в найме бывшего сотрудника ФСИН для совершения убийства стоимостью в 100 тысяч долларов.

«Лишенный неприкосновенности сенатор Савельев нанял бывшего сотрудника ФСИН в качестве киллера, убийство должно было стоить 100 тысяч долларов», — сообщил источник «Известий». Причиной для такого радикального шага стала растрата денежных средств, которые принадлежали обществу, управляемому Савельевым совместно с другим лицом.

План сорвался, так как потенциальный исполнитель преступления обратился в ФСБ. Убийство не было совершено.

Ранее сенатора Дмитрия Савельева был задержан прокуратурой на выходе с заседания. Также с него сняли статус неприкосновенности.

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Сенатор РФ Дмитрий Савельев, лишенный неприкосновенности, попал в центр скандала. Он обвиняется в найме бывшего сотрудника ФСИН для совершения убийства стоимостью в 100 тысяч долларов. «Лишенный неприкосновенности сенатор Савельев нанял бывшего сотрудника ФСИН в качестве киллера, убийство должно было стоить 100 тысяч долларов», — сообщил источник «Известий». Причиной для такого радикального шага стала растрата денежных средств, которые принадлежали обществу, управляемому Савельевым совместно с другим лицом. План сорвался, так как потенциальный исполнитель преступления обратился в ФСБ. Убийство не было совершено. Ранее сенатора Дмитрия Савельева был задержан прокуратурой на выходе с заседания. Также с него сняли статус неприкосновенности.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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